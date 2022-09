कुल्लू: (4 trekkers missing in kullu) मलाणा की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग पर निकले पश्चिम बंगाल के 4 ट्रैकर लापता (Four trackers of Bengal missing in Kullu) हैं. जिला प्रशासन ने तलाश के लिए टीम को रवाना किया है. इस टीम में कुल्लू पुलिस के जवान भी शामिल हैं. मलाणा की पहाड़ियों पर चारों ट्रैकरों की तलाश की जा रही है.

7 लोग थे दल में: मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के ट्रैकरों का 7 लोगों का दल ट्रेकिंग के लिए निकला था, लेकिन मलाणा के ऊपर देउ रत्न टिब्बा में 4 ट्रैकर अचानक लापता हो गए. इस ट्रेकिंग दल में शामिल 1 कुक व 2 अन्य लोग वापस मलाणा पहुंच गए. उन्होंने मलाणा में लोगों को चारों पर्यटकों के लापता होने की जानकारी दी. वहीं, स्थानीय पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया. कुल्लू प्रशासन ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण (Atal Bihari Vajpayee Mountaineering Institute) संस्थान, लोकल रेस्क्यू टीम व पुलिस के कर्मचारियों को मौके की तरफ रवाना किया गया है. वहीं, इन सभी लापता को ढूंढने के लिए एसडीएम विकास शुक्ला को सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ये ट्रैकर लापता: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि लापता हुए ट्रैक्टरों में अभिजीत बानिक, चिन्मय दास, मंडल दिवस दास और विनय दास शामिल है. यह सभी मलाणा घाटी की तरफ निकले थे लेकिन ,अब यह लापता हैं. ऐसे में रेस्क्यू टीम इनकी तलाश में जुट गई है और जल्द ही सभी लापता ट्रैकरों को तलाश किया जाएगा.