शिमला: शिमला के रामपुर कॉलेज में (Rampur Degree College) एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रिंसिपल द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर कांग्रेस भड़क गई है. कांग्रेस की मांग है कि प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए. कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि अगर उक्त कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो एनएसयूआई के साथ कांग्रेस द्वारा कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा.

इस मामले पर हिमाचल कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष और विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने (Sukhvinder Singh Sukhu) भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि (Congress demands action against the principal of Rampur College) वे भी एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं और छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल के समक्ष अपनी मांग लेकर जाते हैं. लेकिन इस तरह से छात्रों को जूता दिखाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए.

रामपुर कॉलेज के प्रिंसिपल मामले पर कांग्रेस

वहीं, कांग्रेस के महासचिव यशवंत छाजटा ने कहा कि प्रदेश सरकार का अधिकारियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है. अधिकारियों को पूरी तरह से छूट देकर रखी है. रामपुर में प्रिंसिपल छात्रों को जूते से मारने की (Principal of Rampur College took out shoe to hit NSUI student) धमकी दे रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. इस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ निंदनीय है. ऐसे प्रिंसिपल को पद पर रहने की का कोई हक नहीं है. सरकार उसे तुरंत प्रभाव से पद से हटाए और यदि पद से नहीं हटाया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस, छात्र संगठन एनएसयूआई के साथ मिलकर कॉलेज का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी.