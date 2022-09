शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश में बारिश (Rain in Himachal Pradesh) और बर्फबारी का दौर जारी है. बुधवार को रोहतांग में जहां बर्फबारी (Snowfall in Lahaul Spiti) हुई, वहीं शिमला सहित निचले हिस्सों में जमकर बारिश हुई. प्रदेश में अगामी तीन दिनों के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक गर्जन के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी (Heavy rain alert in Himachal ) किया गया है. जबकि प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा.

बुधवार को शिमला सहित कई हिस्सों में सुबह से ही मौसम खराब बना रहा. शिमला में दिन के समय झमाझम बारिश हुई है. जबकि रोहतांग में बर्फबारी होने से तापमान में फिर से गिरावट आई है. तापमान में लगातार गिरावट आने से पहाड़ों पर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. पहाड़ों पर सुबह व शाम के समय ठंड का सामना करना पड़ रहा है.

हिमाचल में 27 सितंबर तक मौसम खराब.

हिमाचल मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल (Himachal Meteorological Department Director Surendra Paul) ने कहा कि प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया बीते 24 घण्टों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जबकि रोहतांग में हल्की बर्फबारी (Snowfall in Himachal) हुईं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगमी तीन दिन भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश (Heavy rain in Himachal) जबकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Snowfall in Lahaul Spiti: बारालाचा दर्रे पर बर्फबारी, मनाली लेह सड़क मार्ग बंद