दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी, बाजारों में चला तलाशी अभियान

राजधानी में आतंकी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है. इसे लेकर यूपी पुलिस की तरफ से भी एक अलर्ट दिल्ली पुलिस को दिया गया है. इसमें उन्होंने बताया है कि आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान इंडिया सेल की तरफ से एक मेल आया है जिसमें जल्द दिल्ली में हमला करने की बात कही गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मनोनीत मुख्यमंत्री धामी एवं भाजपा नेता शपथ से पहले पहुंचे मंदिर और गुरूद्वारा

उत्तराखंड में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भाजपा सरकार आज यानी बुधवार को शपथ ग्रहण करने जा रही है. वहीं शपथ ग्रहण से पहले भाजपा अपने हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं भूली है. उत्तराखंड भाजपा ने शपथ ग्रहण से पहले मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा है. भाजपा मुख्यालय से यह सूचना सभी भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हैप्पी बर्थ डे कंगना: कभी अचार और ब्रेड खाकर करना पड़ा था गुजारा, आज हैं बॉलीवुड की क्वीन

बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनौत अपना 35वां बर्थडे मां वैष्णो देवी के दर्शन कर मना रही हैं. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पैदा हुईं कंगना अपनी काबिलियत की बदौलत हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्री बन गई हैं. कंगना अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नलवाड़ मेला: पहली सांस्कृतिक संध्या के दौरान सुंदरनगर में दो गुट भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे

हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में सात दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले (nalwad fair in sundernagar) का आयोजन किया जा रहा है. मंगलवार को मेले का शुभारंभ सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने किया. सात दिनों तक चलने वाले नलवाड़ मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है. मंगलवार को पहली सांस्कृतिक संध्या के दौरान दो पक्षों (fight between two groups in sundernagar ) में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नलवाड़ मेला सुंदरनगर: पंजाबी गायक निंजा के नाम रही पहली सांस्कृतिक संध्या

सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने दीप प्रज्वलित करके सांस्कृतिक संध्या (cultural program in sundernagar) का विधिवत रूप से शुभारंभ किया. मेले की पहली स्टार नाइट पंजाबी गायक कलाकार निंजा के नाम रही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नलवाड़ी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में 'अखियां उडीक दियां...दिल वाजा मारदा' पर झूमा बिलासपुर

जिला बिलासपुर के राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेले (Bilaspur State level Nalwadi fair) की तीसरी सांस्कृतिक संध्या जिला ऊना से संबंध रखने वाले इंडियन आइडल फेम नितिन कुमार के नाम (Nalwadi fair third cultural evening) रही. जम्मू कश्मीर से भी कलाकार बिलासपुर पहुंचे हैं. इन कलाकारों ने जम्मू कश्मीर के बेहतरीन व ट्रेडिशनल डांस पेश किया, जिसको बिलासपुर वासियों ने बहुत पसंद किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में फिर डोली धरती, मंडी में भूकंप के झटके

जिला मंडी में भूकंप के झटके (earthquake in mandi) महसूस किये गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (national center for seismology) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मंडी में बुधवार सुबह 4 बजकर 21 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस (earthquake in mandi) किए गए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आज शपथ लेगी धामी सरकार 2.0, सीएम जयराम ठाकुर समारोह में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार दोपहर बाद उत्तराखंड पहुंचेंगे. वहां जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल (CM Jairam will attend swearing in ceremony of Pushkar Singh Dhami) होने के लिए परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले नालागढ़ में हैरिटेज पार्क का शुभारंभ (Heritage Park inaugurated in Nalagarh) करेंगे. इसके बाद वहां शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे और वहां से उत्तराखंड जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे शाम तक शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोनिया गांधी ने हिमाचल के कांग्रेस नेताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ, संगठन में नहीं होगा फेरबदल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक में सोनिया गांधी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होकर काम करने की सख्त हिदायत दी है. इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कछुए की चाल को मात दे रही हिमाचल में पंचायत सचिव भर्ती, डेढ़ साल से अधर में लटका है मामला

हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार डेढ़ साल से पंचायत सचिव की भर्ती नहीं कर पाई है. हालत यह है कि अब हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों का गठन हुआ है. न तो पहले के खाली पंचायत सचिव के पद भरे गए और न ही नई पंचायतों में सचिवों की नियुक्ति की राह खुल रही है. पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि इस बारे में नए सिरे से हिमाचल विश्वविद्यालय से बात की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

