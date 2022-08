20 साल से अपने घर हिमाचल नहीं आए हैं लेखक सलमान रुश्दी, जर्जर हालत में है उनका पुश्तैनी घर

Salman Rushdie House In Solan, लेखक सलमान रुश्दी 2002 से लेकर अपने पुश्तैनी घर सोलन नहीं आए हैं. रुशदी आखिरी बार वर्ष 2002 में यहां आए थे. उनके इस घर की केयर मंडी के रहने वाले गोविंद व उनका परिवार करते हैं. लेखक सलमान रुश्दी ने 2,934 स्क्वायर यार्ड में बने अनीस विला को पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ कर वर्ष 1997 वापस हासिल किया था, लेकिन आज ये भवन जर्जर हालत में है.

ऊना में स्वां नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत, दोस्तों ने बताई पूरी घटना

Two boys drown in Swan river in Una, ऊना जिले में एक बार फिर दर्दनाक हादसा पेश आया है. उपमंडल हरोली के गांव लोअर बढेड़ा में स्वां नदी में नहाने उतरे दो युवक मौत का ग्रास बन गए. यह दोनों युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ स्वां नदी में नहाने आए थे, जिसमें से दो युवक तो पहले ही नदी में से बाहर निकल गए थे. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. हादसे का शिकार हुए दोनों युवकों ने अपने साथियों को कुछ देर और नहाने की बात कही जिसके बाद यह दोनों स्वां नदी में समा गए. मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रवासियों ने नदी में दोनों युवकों की तलाश शुरू की और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। प्रवासियों ने कड़ी मशक्क्त के बाद दोनों युवकों के शवों को नदी में से निकाल लिया.

सीएम जयराम बोले, New pension scheme के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, बीजेपी कर्मचारियों से बात करने को हमेशा तैयार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस CM Jairam on New pension scheme की सरकार के दौरान ही एनपीएस लागू किया गया. उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी तब ओपीएस को क्यों लागू नहीं किया गया. अब 20 साल बाद कांग्रेस इसमें चुनावी फायदा देखकर मुद्दा बना रही है.

बाबा भलकू की स्मृति पर साहित्य यात्रा का आयोजन, कालका शिमला रेल में लेखकों ने किया कविता पाठ

Baba Bhalku Sahitya Yatra, हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा बाबा भलकू के योगदान को याद करते हुए साहित्य यात्रा और संवाद का आयोजन किया जा रहा है. 13 अगस्त को यह यात्रा शिमला रेलवे स्टेशन से सुबह 10:40 बजे शुरू की गई और बड़ोग में 1:40 बजे पहुंची. वहीं, इस यात्रा में 40 लेखक भाग ले रहे हैं. इस बार यह संगोष्ठी दो दिनों की होगी.

डेमोग्राफिक चेंज पर सीएम जयराम ने जताई चिंता, बोले, फोकस तरीके से हो रहा धर्मांतरण

CM Jairam on demographic change, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में जबरन धर्मांतरण से जुड़े बिल को लाया गया था. इस बिल को सीएम जयराम ठाकुर ने पेश किया था. मुख्यमंत्री ने देश व प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज पर चिंता जताई है.

MLA Jagat Singh Negi बोले, मुख्यमंत्री ये न सोचें कि जनजातीय क्षेत्र के विधायक को डराकर चुप करा दिया जाएगा

विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि MLA Kinnaur on jairam thakur व्यवहार को लेकर उन्हें मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है. मुख्यमंत्री उन्हें डरा धमका कर नहीं रोक सकते हैं. यह उनका संवैधानिक अधिकार है. हुआ यूं कि हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी MLA Jagat Singh Negi में तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

स्पीति नदी के किनारे फंसा था पालतू कुत्ता, ITBP जवानों ने रेस्क्यू कर बचाई बेजुबान की जान

Pet dog trapped in Spiti river, हिमाचल के लाहौल स्पीति में ITBP जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक पालतू कुत्ते को रेस्क्यू किया है जो स्पीति नदी के एक किनारे में फंस गया. ये कुत्ता 3 दिन से लापता था. वहीं, कुत्ते के मालिक ने ITBP की रेस्क्यू टीम और प्रशासन का आभार जताया है. पढ़ें पूरी खबर..

धर्मशाला में Azadi Ka Amrit Mahotsav के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन, भारत माता की जय के नारों से गूंजा जिला कांगड़ा

आजादी के अमृत महोत्सव Azadi Ka Amrit Mahotsav के उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला प्रशासन की ओर से धर्मशाला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया. वहीं, इस मौके पर डीसी कांगड़ा ने कहा कि साइकिल चलाना har ghar tiranga abhiyan एक व्यायाम भी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूर है. इस रैली में स्थानीय लोगों सहित भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने भी भाग लिया व पैदल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पुलिस har ghar tiranga campaign in Kangra के जवान अंबेडकर चौक से साईं मैदान तक पहुंचे.

करसोग में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू, बस स्टैंड से बरल के बीच पड़ने वाले बाजार में नहीं रुकेगी बसें

New traffic system in Karsog, हिमाचल प्रदेश के करसोग बाजार में आए दिन लोग ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे थे. ऐसे में अब प्रशासन के आदेश पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने आदेश जारी कर दिए हैं और यहां नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है. क्षेत्रीय प्रबंधक पीयूष शर्मा का कहना है कि प्रशासन से बस स्टैंड से बरल के बीच पड़ने वाले बाजार में बसें नहीं रोकने के आदेश प्राप्त हुए हैं. ऐसे में आदेशों की अनुपालना करते हुए चालकों और परिचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

तिरंगा फहराते समय फ्लैग कोड का पालन अनिवार्य, जानें संशोधित नियम

जिला हमीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा सभी बच्चों और लोगों को राष्ट्रीय झंडे को फहराने से संबधित नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. साथ ही घर पर तिरंगा फहराते समय फ्लैग कोड का पालन करने के सख्त निर्देश दिए है. Har Ghar Tiranga Campaign in Hamirpur पढ़ें पूरी खबर...