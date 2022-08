ऊना: जिला ऊना में 13 दिन के भीतर ही दूसरा बड़ा हादसा पेश आया है. उपमंडल बंगाणा में गोबिंद सागर झील में जहां पंजाब के 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी. वहीं, शनिवार को उपमंडल हरोली के लोअर बढ़ेड़ा स्थित स्वां नदी में दो दोस्तों की डूबने से (Two boys drown in Swan river in Una) मौत हो गई. मृतक युवकों की पहचान साहिल और जतिन, निवासी लोअर भदसाली के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, अगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

गांव में पसरा मातम: दो नौजवान युवकों की मौत की खबर मिलते ही भदसाली गांव में मातम का माहौल बन गया है. जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर बाद लोअर बढेड़ा स्थित स्वां नदी के किनारे चार युवक पहुंचे थे. इनमें एक युवक लोअर बढेड़ा और तीन युवक भदसाली के थे. स्वां नदी किनारे भदसाली के दो युवक जतिन और साहिल पानी में नहाने के लिए उतर गए, जबकि दो युवक अभय और आदित्य भी नहाने के लिए गए लेकिन वह कुछ ही देर बाद बाहर निकल गए. इसी बीच जतिन और साहिल पानी में डूबने लगे और चिल्लाने लगे.

वीडियो.

दोनों शवों को नदी से निकाला: चिल्लाने की आवाज सुनकर नदी किनारे मौजूद प्रवासी युवक मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों युवक डूब चुके थे. कुछ देर तलाश के बाद एक युवक के शव को बाहर निकाला गया, जबकि दूसरे युवक की तलाश में करीब एक घंटे का समय लगा. स्थानीय लोगों व दमकल विभाग की मदद से दूसरे युवक के शव को निकाला गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और बच्चों के परिजन भी पहुंच गए. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया.

स्वां नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत

दोस्तों ने बताई पूरी घटना: मृतक युवकों के साथियों आदित्य और अभय ने बताया कि (Two boys drown in Swan river in Una) वो दोनों कुछ देर नहाने के बाद नदी से बाहर आ गए थे जबकि दोनों मृतक युवकों ने कुछ देर और नहाने की बात करते हुए नदी में ही रुक गए. लेकिन देखते ही देखते दोनों गायब हो गए. जिसके बाद स्थानीय प्रवासियों की मदद से दोनों को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों नदी में डूब चुके थे. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी हरोली अनिल पटियाल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. डीएसपी अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया है. अगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

