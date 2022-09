20 राज्यों का सफर तय कर शिमला पहुंचे अधिराज बरुआ, दिया ये संदेश

झारखंड के जमशेदपुर से 1 अक्टूबर 2021 को निकले 27 वर्षीय अधिराज बरुआ रविवार को हिमाचल की राजधानी शिमला पहुंचे (Adhiraj Barua reached Shimla). इस दौरान उन्होंने सभी शिमला वासियों को राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति और पर्यावरण का संदेश दिया.

आश्रय शर्मा ने कांग्रेस युवा रोजगार यात्रा सदस्य के पद से दिया इस्तीफा, जानिए वजह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) नजदीक आते ही सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. मंडी सदर से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता आश्रय शर्मा ने युवा रोजगार यात्रा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है. आश्रय शर्मा ने कहा कि शिमला से कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा मंडी में लगातार दखलअंदाजी की जा रही है.

अब सिंदूर की कीमत जानेंगे हिमाचल के किसान, इस जिले में पौधे के अंकुरण का ट्रायल सफल

हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही किसान सिंदूर की औषधीय खेती भी कर पाएंगे. हमीरपुर के हर्बल गार्डन नेरी (Trial of vermilion plant ) में सफलतम तरीके से हिमाचल की आब-ओ-हवा में साउथ अमेरिका की बिक्सा ओरेलाना प्रजाति के सिंदूर के पौधे बीज से तैयार किए गए (Vermilion Cultivation in Hamirpur) हैं. महाराष्ट्र के गोंदिया नामक स्थान से कुछ साल पहले इसके बीज लाकर हर्बल गार्डन में लगाए गए थे और अब मदर प्लांट के बीज से इस साल सिंदूर के 34 पौधे अंकुरित किए गए हैं. बता दें कि सिंदूर की खेती की लागत और मेहनत बेहद कम है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है.

करसोग से माहुंनाग वाया कांडा बस सेवा शुरू, लोगों के साथ विधायक ने भी किया बस में सफर

हिमाचल के जिला मंडी में रविवार को स्थानीय विधायक हीरालाल ने हरी झंडी दिखाकर करसोग से माहुंनाग वाया कांडा बस सेवा शुरू कर दी (Karsog to Mahunag via Kanda bus service started) है. जिससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा.

'भाजपा में शामिल हो रहे किसी भी नेता को नहीं दिया गया है टिकट का आश्वासन, न डरें पुराने कार्यकर्ता'

हिमाचल में विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के मद्देनजर आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना सोलन (Avinash Rai Khanna in Solan) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली.

Road Accident in Una: ऊना में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत

हिमाचल में सड़क हादसे (road accident in himachal) आए दिन सामने आ रहे हैं. ऊना के कुठार कलां में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत (5 people died in road accident in Una) हो गई. तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खंभे से जा टकराई, जिसके चलते ये हादसा हुआ. एसपी ऊना अर्जित सेन ने मामले की पुष्टि की है.

हिमाचल में लंपी वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार तैयार, सोमवार को पहुंचेगी पशुपालन मंत्रालय की टीम

हिमाचल में लगातार लंपी वायरस के मामले (Lampy Virus cases in Himachal) बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश में लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़कर 2,630 पहुंच गई है जबकि अभी भी 35,147 एक्टिव केस हैं. लंपी वायरस को लेकर प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी है. वहीं, लंपी वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) ने इस बाबत केंद्रीय पशुपालन राज्य मंंत्री संजीव कुमार बालियान से बात की. जिसके बाद संजीव कुमार बालियान ने केंद्रीय टीम (Animal Husbandry Ministry team) को प्रदेश के दौरे पर भेजने का निर्णय लिया है.

HP Assembly Elections: नाचन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की लंबी फौज

कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार ने गांधी भवन मंडी में कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली. इस दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि मंडी जिले में एक विधानसभा क्षेत्र से 5 से 10 कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है. उन्होंने बताया कि नाचन विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है.

भाजपा के मिशन रिपीट को डिफीट में बदलेगी कांग्रेस: प्रतिभा सिंह

हिमाचल कांग्रेस कि अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर निशाना (Pratibha Singh on CM Jairam thakur) साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा मिशन रिपीट का दावा कर रह है, लेकिन कांग्रेस मिशन रिपीट को डिफीट में बदल देगी.

Himachal Pradesh High Court: सर्विस करियर में पाए अधिकार को अधिसूचना जारी कर नहीं छीना जा सकता

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने आदेश दिया है कि सर्विस करियर में पाए अधिकार को अधिसूचना जारी कर नहीं छीना जा सकता.

पदनाम बदलना, भर्ती, प्रमोशन नियमों में बदलाव सरकार का क्षेत्राधिकार: हाई कोर्ट

Himachal High Court: हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि पदनाम बदलना या न बदलना सरकार का काम है. इसके अलावा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पुनः बनाना भी सरकार का क्षेत्राधिकार है.