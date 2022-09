बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम (Lumpy virus in Himachal ) के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (BJP National President Jagat Prakash Nadda) के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय पशुपालन राज्य मंंत्री संजीव कुमार बालियान (Union Minister of State for Animal Husbandry Sanjeev Kumar Balayan) ने केंद्रीय टीम को प्रदेश के दौरे पर भेजने का निर्णय लिया है. इसकी पुष्टि भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य स्वदेश ठाकुर ने की है.

स्वदेश ठाकुर ने कहा कि जैसे ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को प्रदेश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने तुरंत केंद्रीय पशु पालन राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान (Union Minister Sanjeev Kumar Balayan) से इस बारे बात की. इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस बीमारी की रोकथाम के लिए पशु विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम को बिलासपुर में भेजने का निर्णय लिया है.

यह टीम (Animal Husbandry Ministry team) सोमवार को सबसे पहले जिला प्रशासनिक अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों का की जानकारी लेगी. इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी. वायरस की रोकथाम के लिए नि:शुल्क दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे. स्वदेश ठाकुर ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में अभी तक 3,155 मवेशी लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 127 की मौत हो चुकी है. उन्होंने ने बताया कि केंद्रीय टीम सोमवार को बिलासपुर पहुंचेगी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और पशुपालकों से भी मिलेगी. लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं के उपचार के लिए नि:शुल्क दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी.

हिमाचल में लंपी वायरस की स्थिति: हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़कर 2630 पहुंच गई (Lumpy virus death in Himachal) है. इस बीच 35147 एक्टिव केस हैं, जबकि 61201 पशु इस संक्रमण से ग्रसित होने के बाद ठीक हो चुके हैं. लंपी वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों ने पशुपालकों और सरकार दोनों को चिंता में डाल दिया (Lampy Virus cases in Himachal) है. पशुपालन विभाग भी इस लगातार निगरानी रखे हुए है. लंपी वायरस से बचाव के लिए अब तक 165310 पशुओं का टीकाकरण कर दिया गया है. 64477 वैक्सीन अभी सरकार के पास मौजूद, लेकिन बेसहारा गोवंश का टीकाकरण अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

