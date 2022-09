विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की कांग्रेस को चुनौती, विकास पर करें बहस, 19 साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति

Himachal Assembly Election 2022 के मद्देनजर आज चुराह विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष हसंराज ने (Press conference of Hans Raj in Chamba) पत्रकारों से बात कर कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 66 साल में कांग्रेस जीतना विकास नहीं कर पाई, जितना हमारी सरकार ने कर दिया. उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी की वो विकास पर बहस करे, वह 19 साबित हुए तो राजनीति छोड़ देंगे.

धर्मशाला में तिब्बतियों ने मनाया लोकतंत्र दिवस, कई कार्यक्रमों का आयोजन

तिब्बतियों द्वारा आज अपना 62वां लोकतंत्र स्थापना दिवस मनाया जा रहा (Tibetans 62nd Democracy Day) है. इसी कड़ी में हिमाचल के धर्मशाला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया (Tibetan Democracy Day Celebrations in Dharamshala) गया. जिसमें स्थानीय विधायक ने शिरकत की.

राजनाथ सिंह का कांगड़ा दौरा 26 सितंबर को, बलिदानी परिवारों को करेंगे सम्मानित

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 सितंबर को हिमाचल आएंगे (Defense Minister visit himachal). इस दौरान वह 1947 से लेकर 2022 तक देश की सीमाओं पर और देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले सैन्य बलों के लगभग दो हजार परिवारों को सम्मानित (Rajnath Singh will visit Bhadoli in Kangra) करेंगे.

सोलन में लापता महिला का शव मिला, पुलिस जांच में जुटी

सोलन में सब्जी मंडी के पास बनी आश्रय गौशाला के पास एक महिला का शव मिला (Woman Dead Body Found in Solan) है.महिला तीन दिन से गायब थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

करसोग में युवा कांग्रेस का सम्मेलन कल, विक्रमादित्य सिंह करेंगे शिरकत

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कल यानि शनिवार को कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह करसोग में (Vikramaditya Karsog tour tomorrow) युवक कांग्रेस सम्मेलन में शिरकत करेंगे. वहीं, सेरी बंगलो में भनजू मेला के समापन समारोह में शामिल होंगे. वहीं, कुछ दिनों में सीएम जयराम ठाकुर का दौरा भी प्रस्तावित है.

गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ टिहरा टनल का ब्रेक थ्रू..

जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं की मल्यावर पंचायत में बन रही नेरचौक किरतपुर फोरलेन (Nerchowk Kiratpur Four Lane) की दूसरी सबसे बड़ी टनल का वीरवार को एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर ने रिमोट बटन दबाकर ब्रेक थ्रू किया (breakthrough of tihra tunnel ghumarwin) और कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी. इस अवसर पर प्रोजेक्ट निदेशक बरुन चारी ने कहा कि नेरचौक किरतपुर फोरलेन की पांच पैकेज में यह दूसरी सबसे लंबी टनल है. जिसकी कुल लंबाई 1265 मीटर है. उन्होंने बताया कि इस चैनल को ब्रेक थ्रू किया गया और दिसंबर के अंत तक इस टनल को लोगों के लिए समर्पित कर दिया (Tihra Tunnel Construction ghumarwin) जाएगा. इस अवसर पर कंपनी अधिकारी व कर्मचारियों ने गणपति बप्पा मोरिया के भी जयकारे लगाए.

हिमाचल शर्मसार: बच्चियों से दुष्कर्म में हिमाचल का तीसरा नंबर

National Crime Records Bureau Report 2021,की रिपोर्ट हिमाचल को शर्मसार करने वाली है. 6 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कर करने के मामले में हिमाचल तीसरे नंबर पर पहुंच गया. इतना ही नहीं 6 से 12 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने में भी हिमाचल तीसरे (Himachal ranks third in cases of rape) नंबर पर रहा.

जाग होम उतस्व मंडी: फसलें अच्छी होंगी , लेकिन जारी रहेगी प्राकृतिक आपदा

बुधवार को जिले की तुंगल घाटी के सेहली स्थित माता बगलामुखी मंदिर में वार्षिक जाग होम का आयोजन किया (Jaag Home Celebrated in Mandi) गया. इस दौरान देवी बगलामुखी ने अपने गूर के माध्यम से भादो महीने में देवताओं और असुरी शक्तियों के बीच चल रहे युद्ध का परिणाम सुनाया. इस वर्ष असुरी शक्तियों की जीत हुई (Demonic powers won in Mandi) है. माता बगलामुखी मंदिर के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि असुरी शक्तियों की जीत से फसलों की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

हिमाचल पर 65 हजार करोड़ का कर्ज, खजाना खाली, कैसे पूरी होगी राजनीतिक दलों की गारंटी

हिमाचल का खजाना खाली है, लेकिन चुनावी साल में राजनीतिक दल फ्री-फ्री-फ्री की गारंटी दे रहे हैं. प्रदेश पर इस समय 65 हजार करोड़ रुपए का (65 thousand crore debt on Himachal) कर्ज है.कर्ज के बिना हिमाचल की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं, परंतु फ्री की घोषणाएं करने से (Himachal Assembly Election 2022) कोई पीछे नहीं हट रहा.

Himachal Assembly Election 2022, शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने की तैयारी

Himachal Assembly Election 2022, चुनावों की घोषणा से पहले शिमला स्मार्ट सिटी (Shimla Smart City) मिशन के बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने के प्रयास तेज हो गए है. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को इस संबध में बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस सत्ता में आते ही पूरे करेगी वादे, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं उससे नहीं पड़ता कोई फर्क: प्रतिभा सिंह