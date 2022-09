.

जाग होम उत्सव मंडी: फसलें अच्छी होंगी, लेकिन जारी रहेगी प्राकृतिक आपदा

मंडी: बुधवार को जिले की तुंगल घाटी के सेहली स्थित माता बगलामुखी मंदिर में वार्षिक जाग होम का आयोजन किया (Jaag Home Celebrated in Mandi) गया. इस दौरान देवी बगलामुखी ने अपने गूर के माध्यम से भादो महीने में देवताओं और असुरी शक्तियों के बीच चल रहे युद्ध का परिणाम सुनाया. इस वर्ष असुरी शक्तियों की जीत हुई (Demonic powers won in Mandi) है. माता बगलामुखी मंदिर के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि असुरी शक्तियों की जीत से फसलों की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि आगामी एक वर्ष में प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का दौर जारी रहेगा, जिसके कारण जनमानस को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता (Demonic powers won in Mandi) है. वहीं, आने वाले समय में प्रदेश में लोगों की अल्प आयु में मृत्यु का भय भी लगातार बढ़ने की आशंका रहेगी.