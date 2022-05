पांवटा साहिब: शहर के जंगलों में लहान बनाने वालों पर पांवटा पुलिस लगातार शिकंजा कसे हुए है. ताजा मामले में माजरा पुलिस टीम (MAJRA POLICE TEAM) ने खैरी के नजदीक पंचपहिया जंगल में शराब की भट्टी और 200 लीटर लहान को मौके पर नष्ट किया (200 LITERS OF LAHAN IN PAONTA) और अवैध लहान बनाने के मामले में एक व्यक्ति को भी मौके पर गिरफ्तार किया है. माजरा पुलिस को काफी समय से पंचपहिया जंगल में अवैध लहान बनाने की शिकायत मिल रही थी.



पहली बार रंगे हाथों पकड़ा लहान कारोबारी: जानकारी के मुताबिक अवैध लहान बनाते समय पकड़ा गया कारोबारी महेन्द्र सिंह (51) पांवटा साहिब के खैरी गांव का रहने वाला (DESTROYED 200 LITERS OF LAHAN IN PAONTA ) है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 200 लीटर लहान को नष्ट कर उसके सैंपल जांच के करने के लिए भी ले लिए हैं.

डीएसपी पांवटा साहिब ने की मामले की पुष्टि: मामले की पुष्टि डीएसपी पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने की (DSP PAONTA ON DESTROYED LAHAN) है. उन्होंने कहा कि मिली शिकायत के बाद आज पंचपहिया जंगल से उनकी टीम ने लहान को नष्ट किया और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है.



