Sex Change in Himachal: आईजीएमसी में आया लिंग परिवर्तन का पहला मामला, आज मिल सकती है मंजूरी

हिमाचल प्रदेश में लिंग बदलने के लिए मंजूरी मांगने का पहला मामला सामने (Sex change operation in Himachal) आया है. यह मंजूरी राज्य का सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से मांगी गई है और बुधवार को इसके लिए अनुमति भी मिल (case of Sex change in IGMC shimla) सकती है. पढ़ें पूरी खबर..

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल का फेसबुक अकाउंट हैक, साइबल सेल कर रही जांच

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की फेसबुक आईडी हैक हो (Rajiv Saizal Facebook ID Hacked)गई. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर आईडी हैक होने का संशय जताया है.

Weather Update of Himachal: आज भारी बारिश के आसार, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. हालांकि इस बार मानसून पिछले साल के मुकाबले देरी से आया है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश होने की बात कही है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 29 JUNE 2022) नहीं हुआ है.

सीएम जयराम ठाकुर ने भरी सभा में अनिल शर्मा से पूछा, मंडी से भाजपा के 10 विधायक हैं न...

संस्कृति सदन मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के शुभारंभ को लेकर आयोजित समारोह उस वक्त ठहाकों से गूंज उठा जब सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान भरी सभा में सदर विधायक अनिल शर्मा की तरफ देखते हुए पूछा कि, 'मंडी से भाजपा के 10 ही विधायक हैं न'. पढे़ं पूरी खबर...

हिमफेड कालाअंब और बिलासपुर में खोलेगा पेट्रोल पंप, गोदामों में सीमेंट भी बिकेगा

हिमफेड जल्द ही काला अम्ब व गड़ामोड़ा (बिलासपुर) में पेट्रोल पम्प खोलेगा. जिससे न (Himfed BOD Decisions) केवल हिमफेड अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कामयाब रहेगा. हिमफेड के चेयरमैन गणेश दत्त ने कहा कि आने वाले दिनों में हिमफेड के गोदामों में अम्बूजा व अल्ट्राटेक सीमेंट को भी बेचा जाएगा.

पति की तेरहवीं के 1 दिन बाद पत्नी ने की आत्महत्या, भोरंज के अंतर्गत चंबोह गांव का मामला

पति की मौत तेरहवीं के एक दिन बाद पत्नी ने जहरीला (Wife commits suicide after husband death) पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली है. जानकारी के मुताबिक 14 दिन पूर्व ही हार्ट अटैक पड़ने में महिला के पति करण ठाकुर की मौत हो गई थी. अब महिला ने भी जहरीला पदार्थ निगल कर जान दे दी है. महिला की मौत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है व लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है.

फॉरेस्ट फायर सीजन: हिमाचल में वनों की आग के दो हजार से अधिक मामले, 6.31 करोड़ की संपदा नष्ट

इस साल फॉरेस्ट फायर सीजन में हिमाचल में वनों की आग के दो हजार से अधिक मामले (forest fire in himachal during forest fire season) सामने आए हैं. हिमाचल के वन मंत्री राकेश पठानिया (Forest Minister Rakesh Pathania ) का कहना है कि विभाग हर सीजन में वनों की आग के मामलों को थामने के लिए प्रयास करता है. इस सीजन में वनों की आग से छह करोड़ रुपये से अधिक की वन संपदा का नुकसान हुआ है.

Pratibha Singh controversial statement: कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया कांड को हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया छोटी सी वारदात

कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के कोटखाई में घटित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को छोटी सी वारदात करार दिया है. प्रतिभा सिंह ने लाहौल स्पीति दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित (Pratibha Singh controversial statement) करते हुए कहा कि हिमाचल में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला सामने आया और इस मामले को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है. सीबीआई से जांच तक नहीं करवाई जा रही है, जबकि कांग्रेस कार्यकाल में गुड़िया कांड जैसी एक छोटी जैसी वारदात गांव में बच्ची के साथ हुई थी और उस पर भाजपा ने हल्ला मचाया और नेताओं ने थाने तक जला दिए थे, जबकि वीरभद्र सिंह ने दूसरे दिन ही सीबीआई जांच के आदेश कर दिए थे.

20 जुलाई तक तैयार होगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट, सरकार आते ही होगी कार्रवाई: राजेश धर्माणी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में मंगलवार को हिमाचल कांग्रेस चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी ने कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ इस बार चार्जशीट मात्र औपचारिकता बनकर नहीं रहेगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही इस पर कार्रवाई (Rajesh Dharmani attacks on jairam government) भी की जाएगी.

