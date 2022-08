मंडी में ठगी, चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती के नाम पर 3 लाख हड़पे

fraud in mandi हिमाचल प्रदेश में ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अब जिला मंडी में सवा तीन लाख की ठगी चंडीगढ़ पुलिस के नाम पर की गई. पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हिमाचल में 24 घंटों में 20 की मौत, हिमाचल आने से पहले वेबसाइट देखने की सलाह

Himachal Weather Update हिमाचल प्रदेश में अभी लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रदेश में आगामी चार दिन तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है. साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है. सीएम जयराम ठाकुर ने भारी बारिश को लेकर समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की. उन्होंने बताया 24 घंटों में 20 लोगों की मौत हुई है. वहीं, पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर हिमाचल आने से पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की वेबसाइट https://hpsdma.nic.in देखने की सलाह दी है.

चंबा में भूस्खलन, चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

Himachal Monsoons Season 2022 चंबा में एक बार फिर सुबह भूस्खलन होने से भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 154 ए कांदू के पास बाधित हो गया. बता दें कि आज के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है.

करसोग में भूस्खलन, तत्तापानी पंडार सड़क खोलन में लगेंगे 2 दिन

जिला मंडी के तहत लोक निर्माण विभाग के सुंदरनगर डिवीजन के तहत दो जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ (landslide in mandi) है. जिससे शिमला-करसोग व तत्तापानी-पंडार सड़क मार्ग बंद हो गए (two road closed in mandi) हैं. शिमला-करसोग सड़क मार्ग पर हुए भूस्खलन को बहाल कर दिया गया (landslide in karsog) है. वहीं, तत्तापानी-पंडार सड़क पर भारी भूस्खलन होने के चलते उसे खोलने में दो दिन का समय लग सकता है.

मंडी के गागल स्कूल में रात भर बाढ़ में फंसी रही 900 छात्राएं और 250 शिक्षक, जानें पूरा मामला

flood in GSSS Gagal, गागल स्कूल में चल रही जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने आई छात्राओं की सांसे उस वक्त अटक गई जब स्कूल परिसर बाढ़ के पानी से लबालब भर गया. बाद में कड़ी मशक्कत के बाद छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. दरअसल स्कूल में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा था, जिसमें जिला भर के स्कूलों से आई 900 छात्राएं और 250 अध्यापक भाग ले रहे थे. आज इसका समापन होना था.

Himachal Assembly Election 2022 देवभूमि जनहित पार्टी 68 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

Himachal Assembly Election 2022 चुनाव देवभूमि जनहित (Devbhoomi Janhit Party) पार्टी सभी 68 सीटों पर लड़ेगी.देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेश (State President of Devbhoomi Janhit Party Rumit Singh Thakur) अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी. इसके लिए कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है.

India weather today, जारी रहेगा बारिश का दौर, हिमाचल में येलो अलर्ट

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं हिमाचल में मौसम विभाग ने आज कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.24 घंटों के दौरान मंडी शिमला कांगड़ा कुल्लू और चंबा में भारी बारिश की बात कही है. heavy rain in himachal today

जेपी नड्डा का मिशन हिमाचल, कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के लगाए आरोप

JP Nadda himachal tour भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. आज उनके दौरे का दूसरा दिन है. वहीं, दौरे के पहले दिन वे सिरमौर के पांवटा साहिब में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के आरोप जड़े.

अरमानों के साथ बनाया था आशियाना, कुछ ही पलों में हुआ जमींदोज, काशन खड्ड में एक साथ जलीं 7 चिताएं

7 people Funeral in Kashan village, काशन गांव में पंचायत प्रधान के घर पर मलबा गिरने से हुई 8 लोगों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया. देर शाम काशन खड्ड में एक साथ 7 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के समय हर आंख नम दिखी.

कोटबेजा स्कूल में बच्चों पर रंगड़ों ने किया हमला, रोते बिलखते पहुंचे अस्पताल

hornet attack on children in kotbeja school, सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटबेजा करीब 12 विद्यार्थियों पर रंगड़ों ने हमला कर दिया. जिसके बाद स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र कोटबेजा लाया गया. सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है.