करसोग में भूस्खलन, तत्तापानी पंडार सड़क खोलन में लगेंगे 2 दिन Published on: 9 minutes ago

करसोग: जिला मंडी के तहत लोक निर्माण विभाग के सुंदरनगर डिवीजन के तहत दो जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ (landslide in mandi) है. जिससे शिमला-करसोग व तत्तापानी-पंडार सड़क मार्ग बंद हो गए (two road closed in mandi) हैं. शिमला-करसोग सड़क मार्ग पर हुए भूस्खलन को बहाल कर दिया गया (landslide in karsog) है. वहीं, तत्तापानी-पंडार सड़क पर भारी भूस्खलन होने के चलते उसे खोलने में दो दिन का समय लग सकता है. (heavy rain in himachal) है. बताया जा रहा है कि तत्तापानी-पंडार सड़क पर अभी भी पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है. जिससे मौके पर पहुंची विभाग की मशीनरी को मलबा और बड़े-बड़े पत्थर हटाने में काफी दिक्कतें आ रही (landslide in himachal) है. कनिष्ठ अभियंता संतोष नाईक का कहना है कि शिमला-करसोग सड़क पर ठोगी के पास मलबा और पत्थर को हटाने के लिए जेसीबी भेजी गई है. इस सड़क को जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, सरोर और भलान के बीच अभी भी लगातार पत्थर गिर रहे हैं. जिससे तत्तापानी-पंडार सड़क को खोलने में 2 दिन का समय लग सकता है. उन्होंने कहा कि परिवहन निगम को वाया चुराग होकर बसें भेजने के बारे में सूचित किया गया है.