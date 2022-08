चंबा: रविवार को चंबा में एक बार फिर भूस्खलन (landslide in chamba) होने से रास्ते बंद हो गए. जानकारी के मुताबिक चंबा -भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग (Chamba - Bharmour Pathankot National Highway 154A) 154 ए कांदू के पास पूरी तरह से प्रभावित हो गया. जिसके चलते दोनो तरफ गाड़ियों की लंबी- लंबी कतारें लग गई, हालंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने अपनी मशीनरी मौके पर भेज दी है, ताकि समय रहते मार्ग को बहाल किया जा सके .

सुबह दरकने लगा पहाड़: सुबह कांदू के पास अचानक पहाड़ दरकने से बड़े बड़े पत्थर और कई पेड़ आकार सड़क पर गिर गए, जिससे मार्ग बंद हो गया. गनीमत रही की जब यह हादसा हुआ उस समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

रास्ता खुलने में लगेगी देरी: मार्ग बाधित होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी- लंबी कतारें लगी हुई और लोग मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं. हालाकि रास्ता खुलने में समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि मलबा ज्यादा सड़क पर पड़ा है. डीसी चंबा दुनी (DC Chamba Duni Chand Rana) चंद राणा ने कहा की मार्ग को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway Authority) अथॉरिटी को कहा गया है. जल्द चंबा -भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 154 ए को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.

भेड़-बकरियों की मलबे में दबने से मौत: भारी बारिश के चलते जिला चंबा की सिहुंता तहसील के लोदरगढ़ में भूस्खलन के कारण 39 भेड़-बकरियां मलबे में दब गई. जानकारी के अनुसार धुलारा पंचायत के तहत लोदरगढ़ निवासी भीम सिंह पुत्र दिगति राम की 43 भेड़-बकरियां भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिनमे 39 की मौत हो गई.

हिमाचल में 4 दिन येलो अलर्ट: वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Center Shimla) शिमला द्वारा हिमाचल में चार दिन (Four more days of rain in Himachal) और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया (Yellow Alert in Himachal) है. फिलहाल लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है. आगामी 24 घंटों के दौरान भी जिला मंडी, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और (heavy rain in chamba) चंबा में भारी बारिश की की बात कही गई है. इस दौरान नदी-नालों के उफान पर रहने और लैंडस्लाइड होने की आशंका जताई है.