हिमाचल में हर साल 500 करोड़ की फसल उजाड़ने वाले बंदर इस बार क्यों नहीं हैं चुनावी मुद्दा ?

कहा जाता है कि बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चालाक बंदर न केवल अदरक का स्वाद जानते हैं, बल्कि किसानों की फसल भी जमकर बर्बाद करते हैं. बंदर व जंगली जानवर हर साल फलों और फसलों को 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं. प्रदेश में ग्रामीणों का इतना भारी नुकसान होने के बावजूद किसान एक दशक से चुनावी मुद्दा नहीं बन रहे हैं. (monkey politics in Himachal) (Monkey politics closed in Himachal)

अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, कहा: कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित

बिलासपुर के भाखड़ा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर खूब तंज कसे हैं. उन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब चलाने में पूरी तरह विफल करार (Anurag Thakur on Aam Aadmi Party) दिया. वहीं, कांग्रेस पर देश की राष्ट्रपति का अपमान करने के भी आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित (Anurag Thakur on Congress Bharat Jodo Yatra) है.

'हिमाचल और गुजरात में AAP को मिल रहे जनसमर्थन से घबरा रही BJP, ईडी व सीबीआई का हो रहा दुरुपयोग'

पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर (surjeet singh thakur in solan) ने भाजपा पर ईडी व सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं. सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और गुजरात में जिस तरह (surjeet singh thakur on bjp) से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है उससे घबराकर भाजपा सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी व सीबीआई की कार्रवाई करवाई जा रही है.

कुल्लू दशहरा उत्सव में कोदरे की चाय बनी लोगों का आकर्षण, पारंपरिक अनाज से बने पकवान भी लोगों को भाए

कुल्लू के ढालपुर मैदान में जहां अंतरराष्ट्रीय दशहरे (Kullu Dussehra 2022) की धूम मची हुई है, तो वहीं दशहरा उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए यहां विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं. जिसमें कोदरे की चाय जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई (Kodra tea in Kullu Dussehra festival) है. इसके अलावा प्रदर्शनी में पारंपरिक अनाज भी लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. जबकि किसानों का एक समूह लोगों को पारंपरिक अनाज उगाने के बारे में भी प्रेरित कर रहा है.

KULLU: बबेली में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल

जिला कुल्लू के साथ लगते बबेली में शुक्रवार की रात दो कारों में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जिसमें से एक चालक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. (Road Accident in kullu)

32 वर्षों से भोरंज में भाजपा का एक छत्र राज, अब डॉ. धीमान के बागी तेवरों से बढ़ी उलझन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assembly elections 2022) को लेकर हमीरपुर की भोरंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं. बता दें इस बार दोनों ही दलों के लिए यह सीट जितना मुश्किल हो सकता है. वर्तमान विधायक कमलेश कुमारी को सरकार ने मजबूती देने के खूब प्रयास किए हैं. यहां भाजपा से बागी हुए पूर्व विधायक डॉ. अनिल धीमान वर्तमान सरकार में हाशिये पर नजर आ रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के भी तीन दावेदार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं. बता दें कि इस सीट पर भाजपा ने लगातार सात विधानसभा चुनावों में जीत का परचम लहराया है और कांग्रेस को सात आम चुनाव और एक उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है.

विधानसभा चुनावों में हार देखकर चुनावों को देरी से कराना चाहती है भाजपा: कुशल जेठी

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने भाजपा पर हिमाचल में देरी से चुनाव करने के आरोप लगाए (Kushal Jethi on BJP) हैं. उन्होंने भाजपा सरकार पर पांच सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार करने के भी आरोप जड़े हैं.

100 युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार देगा कौशल विकास निगम, 15 तक करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam) प्रदेश के युवाओं को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में पढ़ाई के साथ 100 महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को नौकरी का अवसर प्रदान कर रहा है. जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. पढ़ाई के दौरान 4 स्टार होटल में रहना खाना-पीना और फीस, वर्दी किताबों और अन्य तकनीकी पढ़ाई से संबंधित जरूरतों का खर्च भी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा ही उठाएगा.

Uttarkashi Avalanche: नालागढ़ के शिवम का मिला शव, फूट-फूटकर रोए परिजन

उत्तरकाशी एवलॉन्च(Uttarkashi Avalanche) में अब तक 26 पर्वतारोहियों के शव बरामद हो चुके हैं. 4 शव परिजनों को सौंपे (4 bodies Uttarkashi avalanche handed over ) गए हैं. इन चार में हिमाचल प्रदेश के नारकंडा गांव के सेब बागवान संतोष कैंथला का एकमात्र बेटा शिवम (Shivam Kanthola of Narkanda village of Himachal) भी था. जिसका शव देख परिजन फूट-फूटकर रोने लगे. आज उत्तरकाशी लाये गये शवों का पीएम किया गया. जिसमें सभी पर्वतरोहियों की मौत दम घुटने से होने की पुष्टि हुई है.

यमुना शरद महोत्सव 2022: हिमाचल पुलिस गाती रही, पांवटा नाचता-गाता रहा...

पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव 2022 की शुरुआत शुक्रवार रात को सांस्कृतिक संध्या से हो गई. हिमाचल पुलिस आर्केस्ट्रा टीम के गीतों पर लोग नाचते-गाते रहे. वहीं, आज सीएम जयराम ठाकुर दूसरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करेंगे. उसके पहले जयराम ठाकुर यमुना नदी की आरती में शामिल होंगे.

