हिमाचल में फिर कांपी धरती, कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए

हिमाचल में एक बार फिर भूकंप (Earthquake in himachal) के झटके महसूस किए गए हैं. इसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National center for seismology) ने की है. कुल्लू में मंगलवार सुबह 11 बजकर 7 मिनट पर भूकंप के झटके (Earthquake in kullu) महसूस हुए हैं.

Himachal weather update: 31 दिसंबर तक प्रदेश में साफ रहेगा मौसम, लेकिन...ठंड का प्रकोप जारी

हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का (himachal weather forecast) पूर्वानुमान है. हालांकि मंगलवार को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी-बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, लेकिन अन्य जगह मौसम साफ रहने के आसार हैं. भले ही प्रदेश में मौसम साफ बना हो, लेकिन ठंड काफी ज्यादा है ( Cold wave in himachal) जिस कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है.

PM again invited to visit Himachal: सीएम जयराम ने PM को फिर दिया हिमाचल आने का न्योता

मंडी में आयोजित रैली में अपने (PM Modi rally in Mandi) संबोधन के दौरान सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam invites PM Modi) ने मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2022 में बिलासपुर आकर एम्स का उद्घाटन करने का न्योता दिया. वहीं, अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश अगर आज विकास की नई राह पर चल रहा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री (anurag thakur on pm modi) नरेंद्र मोदी को जाता है. मोदी है तो मुमकिन है.

BJP will repeat Again in HP: 2022 में हम फिर बनाएंगे सरकार: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी (BJP government will repeat in 2022) की सरकार रिपीट होगी. प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने जयराम ठाकुर ने नरेन्द्र मोदी से वादा करते हुए कहा कि जनता और पार्टी के सहयोग व आपके नेतृत्व में भाजपा फिर से भाजपा की सरकार (BJP government in Himachal) बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

मोदी की रैली पर कुलदीप राठौर का निशाना, बोले- घोषणा के बदले खाने की तारीफ करके चले गए पीएम

मंडी में भाजपा के चार साल के कार्यकाल पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर (Kuldeep Rathore comment on PM Modi) निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस रैली में हिमाचल के लिए कोई ऐलान नहीं किया. उन्होंने कहा कि घोषणा के बदले सिर्फ खाने की तारीफ कर के पीएम मोदी लौट गए. उन्होंने कहा कि प्रदेश को उम्मीद थी कि कर्ज में डूबे हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

Year Ender 2021: इस साल हिमाचल ने हासिल की कई उपलब्धियां, शत प्रतिशत वैक्सीनेशन से लेकर इन वजहों से सुर्खियों में रहा प्रदेश

साल 2021 अपने अंतिम चरण में है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी कि आखिर कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 12 महीनों में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की, जिसकी सराहना चारों तरफ हुई. इस साल हिमाचल ने दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र और शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति में नल से जल की सुविधा पहुंचाई. वहीं, बंदला में देश के पहले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन कर कीर्तिमान स्थापित किया.

108 ambulance service in himachal: देवभूमि में 108 के सुनहरे 11 साल, हर 35 सेकेंड में जवाब देती है जीवनदायिनी

हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन देने और लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली 108 एंबुलेंस सेवा (108 ambulance service in himachal) ने हिमाचल में 11 साल का सफर पूरा कर लिया (108 ambulance service 11 years) है. प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षा का अधिकार प्रदान करने के व्यापक मिशन में शामिल हो कर अग्रणी रहन वाली जीवीके ईएमआरआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत हिमाचल प्रदेश में 108 नेशनल एंबुलेंस सर्विस की शरुआत 25 दिसंबर 2010 को की थी और समस्त हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रही है.

रोहड़ू में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाला कार्यकारी प्रिंसिपल ससपेंड, लगाई गई ये पाबंदी

रोहड़ू में कॉलेज में छात्रा के साथ अश्लील हरकत (misbehaving with girl student in Rohru) करने वाले कार्यकारी प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग ने निलंबित (Executive principal suspended in rohru) कर दिया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सचिव से बिना पूछे जिला मुख्यालय को छोड़ने पर भी रोक लगा दी है

भाजपा के जश्न पर शिमला कांग्रेस ने मनाया विरोध दिवस, राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन

राजधानी शिमला में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध दिवस मनाया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित कांग्रेस के (HP Congress rally against govt) कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे और राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल को उनके स्टाफ के जरिए ज्ञापन सौंपा. इस दौरान कुलदीप राठौर ने (Himachal Congress targets BJP) सरकार पर कई जुबानी हमले किए.

बड़ी खबर: 18 भारतीय पाकिस्तान की जेलों में कैद, पहचान में जुटी हिमाचल पुलिस

पाकिस्तान की जेलों में भारत के 18 नागरिक कैद (18 Indian are imprisoned in Pakistan jails) हैं. ये नागरिक देखने और सुनने से लाचार हैं यानी दिव्यांग हैं. इनकी पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं. हिमाचल में कुछ जिलों की पुलिस ने ट्विटर पर इन लोगों के फोटो व नाम डाले हैं. हिमाचल पुलिस इन सबकी पहचान की कोशिश कर रही है.

