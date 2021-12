मंडी: जिला मंडी में आयोजित रैली में अपने (PM Modi rally in Mandi) संबोधन के दौरान सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam invites PM Modi) ने मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2022 में बिलासपुर आकर एम्स का उदघाटन करने का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि छोटे से प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगात दी है उसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है. जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (anurag thakur on pm modi) इसका विधिवत रूप (PM again invited to visit Himachal) से उद्घाटन करेंगे. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 1985 के बाद से जो क्रम बना है उसे इस बार प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से तोड़ा जाएगा. 2022 के चुनावों में फिर से भाजपा की सरकार बनाई जाएगी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से सहयोग से भाजपा इसमें पूरी तरह से कामयाब होगी.

वहीं, अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश अगर आज विकास की नई राह पर चल रहा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. मोदी है तो मुमकिन है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने कोरोना जैसी भयानक महामारी से लड़ाई लड़ी और वैक्सीन बनाकर देश के हर नागरिक को यह वैक्सीन मुफ्त मुहैया करवाई.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनी सभ्यता और संस्कारों के साथ मिलकर नए भारत का निर्माण हो रहा है. अनुराग ठाकुर ने शानदार कार्यकाल के लिए प्रदेश की जयराम सरकार को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मंडी दौरे को लेकर विपक्ष के लोग पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री प्रदेश को क्या देने के लिए आ रहे हैं. इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना मांगे ही प्रदेश को सबकुछ दे देते हैं. आज अगर प्रधानमंत्री आए हैं तो प्रदेश के लोगों को अपना आशीवार्द देने के लिए आए हैं. प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है.

प्रधानमंत्री ने 11581 करोड़ की विकासात्मक योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन: वहीं, इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्तमान राज्य सरकार के चार साल के कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर आज मण्डी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से राज्य के लिए लगभग 11,581 करोड़ रुपये लागत की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए. इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने मण्डी से वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) द्वारा 2082 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया. शिमला जिले में पब्बर नदी पर प्रसिद्ध हाटकोटी मंदिर के समीप निर्मित इस परियोजना से प्रतिवर्ष 386 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन होगा और एचपीपीसीएल के माध्यम से राज्य को लगभग 120 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा.

उन्होंने सिरमौर जिले में गिरी नदी पर 7000 करोड़ (pm Narendra Modi in mandi) रुपये के रेणुका जी बांध और हमीरपुर व कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बनने वाले भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना को 688 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर 1811 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी स्टेज-1 जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी किया.

मंडी में 28,197 करोड़ रुपये की 287 निवेश परियोजनाओं की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंडी में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्ज़ मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भी अध्यक्षता की. इस आयोजन में 28,197 करोड़ रुपये लागत की 287 निवेश योग्य परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ-साथ लगभग एक लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की सम्भावना है.

मेगा परियोजनाओं में एसजेवीएनएल द्वारा 7000 करोड़ रुपये की लागत (PM Modi Mandi Tour) की रेणुकाजी बांध परियोजना, मैसर्ज एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,000 करोड़ रुपये लागत का राज्य का पहला डिफेंस पार्क, मैसेंजर किनवन प्राइवेट लिमिटिड द्वारा 850 करोड़ रुपये लागत की एपीआई इकाई, मैसेंजर इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड द्वारा 510 करोड़ रुपये लागत से राज्य का पहला डिफेंस पार्क शामिल हैं.

फोटो.

इसके अलावा, उद्योग और ऊर्जा के साथ-साथ पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित परियोजनाएं भी धरातल पर उतारी गईं. उन्होंने इस अवसर पर राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति का अनावरण भी किया. प्रधानमंत्री ने वर्तमान राज्य सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित 'सेवा और सिद्धि के, 4 साल समृद्धि के' कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया. यह कॉफी टेबल बुक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की गई है. इस अवसर पर वर्तमान राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित विभाग द्वारा निर्मित वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया.

इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र किशन कपूर, सदस्य राज्यसभा इन्दु गोस्वामी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर उपस्थित थे जबकि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, विभिन्न बोर्ड तथा निगमों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे.

