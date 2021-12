शिमला: प्रदेश सरकार के चार साल पूरा होने पर मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 1985 से चल रहा सरकार बदलने का सिलसिला बदलने वाला है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी.

प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने जयराम ठाकुर ने नरेन्द्र मोदी से वादा करते हुए कहा कि जनता और पार्टी (BJP government will repeat in 2022) के सहयोग व आपके नेतृत्व में भाजपा फिर से भाजपा की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जयराम सरकार (CM jairam thakur in mandi) के चार साल पूरे होने के अवसर पर हिमाचल आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न जल बिजली परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए. उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Global Investors Meet Ground Breaking Ceremony) के तहत 28 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री एक साथ, एक जगह पर 11 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का चार साल का कार्यकाल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित रहा. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र और हिमाचल सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लाभार्थियों के बारे में भी बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना (ayushman bharat yojana in himachal) के तहत गरीब लोगों का पांच लाख तक का इलाज हो रहा है. हिमाचल में भी इस योजना से लाखों (Pm Modi rally in Mandi) लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के प्रेरणा लेकर हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना (Him care Yojana in Himachal) शुरू की थी जो आम लोगों के फायदेमंद साबित हो रही है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से लाभ लेकर (BJP government in Himachal) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का अच्छे घर का सपना पूरा हो रहा है. उन्होंने अटल टनल रोहतांग और बिलासपुर एम्स के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जून 2022 में एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करने का न्योता भी दिया.

