कुल्लू: शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में ही स्कूलों में अध्यापकों की कमी चल रही है. जिसके चलते ग्रामीणों में सरकार के प्रति भारी रोष है. मंगलवार को मनाली विधानसभा क्षेत्र के सोर, सोयल और तादला स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने शिक्षा उपनिदेशक का घेराव किया और यहां पर तुरंत शिक्षकों की भर्ती करने की भी मांग रखी.



जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने (Lack of teachers in many schools in Kullu) वाले राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोर, सोयल व तादला में बीते 5 महीनों से एक शिक्षक ही स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है. जिससे छात्रों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है. हालांकि, इससे पहले स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ मुलाकात की गई थी और उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया गया था.

कुल्लू के स्कूलों में चल रही अध्यापकों की कमी.

शिक्षा मंत्री से मांग की गई थी कि यहां पर जल्द से जल्द शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जाए, लेकिन अभी तक लोगों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया है. मांग पूरी न होने के कार स्कूल प्रबंधन समिति व अन्य ग्रामीणों ने मिलकर मंगलवार को ढालपुर में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक कार्यालय का घेराव किया तो वहीं, उन्होंने शिक्षा विभाग के द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर भी अपना रोष व्यक्त किया.

कुल्लू के स्कूलों में चल रही अध्यापकों की कमी

बीडीसी सदस्य खेख राम ठाकुर का कहना है कि शिक्षा मंत्री के (Lack of teachers in many schools in Kullu) विधानसभा क्षेत्र में ही अगर स्कूलों के यह हालात हैं तो प्रदेश भर के स्कूलों की क्या स्थिति होगी. इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक न होने के चलते छात्रों को पढ़ाई के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. शिक्षा मंत्री खुद भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने सरकार, प्रशासन और शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो वह सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेवार खुद सरकार होगी.



