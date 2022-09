Heavy Rain in Himachal: हिमाचल के इन 5 जिलों में बाढ़ को लेकर Red Alert, भारी बारिश से सावधान रहें लोग

Rain in Himachal: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लाहौल स्पिति को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पांच जिलों में शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिला में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

सावधान! गिरि जटोन डैम के खोल दिए गए 6 गेट, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते रविवार सुबह सिरमौर के श्री रेणुका जी के गिरि जटोन डैम के 6 गेट सुबह 06:30 बजे खोल दिए (Six Gates Of Jaton Dam Opened In Sirmaur) गए. ऐसे में प्रशासन ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

हिमाचल में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, अस्थिर सरकारों ने देश के विकास पर लगाया ब्रेक, 8 साल में बदली है रवायत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में आयोजित भाजयुमो की रैली को वर्चुअली संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी फूंक दिया और दावा किया कि यूपी और उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी इस बार बीजेपी की सरकार रिपीट होगी.

BJP में ही रहेंगे अनिल शर्मा, परिवार के साथ पार्टी में रहने का लिया फैसला

काफी समय से हिमाचल की राजनीति में चर्चा चल रही थी और संशय बना हुआ था कि अनिल शर्मा क्या भाजपा में ही रहेंगे या फिर कांग्रेस में वापसी करेंगे. लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है. बता दें कि अनिल शर्मा ने भाजपा में ही रहने का (Anil Sharma will stay in BJP) फैसला लिया है.

'ई-वीजा सुविधा से हिमाचल टूरिज्म को मिला बल, युवाओं के लिए खुले रोजगार के अवसर'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता से माफी मांगी और कहा कि वह मौसम खराब होने की वजह से मंडी नहीं पहुंच पाए लेकिन हिमाचल से उनका रिश्ता दिल से (PM Modi Virtual Address Mandi Rally) जुड़ा है. उन्होंने कहा कि वह खुद हिमाचल की संस्कृति और उत्पादों के बारे में विदेश में भी बताते हैं. उन्होंने वर्चुअली संबोधन में टूरिज्म, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी बात की.

आशा वर्कर बनने के लिए MBA, MSc और MA BEd डिग्री होल्डर्स भी कर रहे आवेदन, जानें कितनी है मासिक कमाई

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में आशा वर्कर की भर्ती होनी (Asha Worker Recruitment in Hamirpur) है. जिसके लिए विभाग के पास 350 से अधिक आवेदन आए हैं. महज पांच से सात हजार की नौकरी के लिए इन आवेदनों में ज्यादातर एमए, एमएससी और बीएड क्वालीफाईड बेरोजगार महिलाओं के आवेदन आए हैं. जिससे जिले में बेरोजगारी का अंदाजा लगाया जा रहा है.

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए ऑडिशन से होगा कलाकारों का चयन, जानें कहां-कहां होंगे ऑडिशन

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (International Kullu Dussehra festival) के लिए इस बार ऑडिशन के जरिए कलाकारों का चयन किया जाएगा. लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में प्रस्तुति करने वाले प्रत्येक कलाकार को ऑडिशन से गुजरना होगा. कुल्लू जिले के कलाकारों के लिए ऑडिशन (Audition for Kullu Dussehra festival ) 29 व 30 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे. वहीं, अन्य जिलों के कलाकार जो दशहरा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के इच्छुक हों, उन्हें पहली व दो अक्तूबर को रथ मैदान के समीप देव सदन में ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया है. जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे.

करसोग में वाया शियोग बस सेवा होगी बहाल, ग्रामीणों को 19 महीने बाद फिर मिलेगी बस सुविधा

वाया शियोग भेजी जा रही बस सेवा पिछले करीब 19 महीने से बंद है. ऐसे में लोग विभिन्न मंचों के माध्यम से बस सेवा को बहाल करने की मांग उठा रहे थे, जो अब जल्द ही पूरी हो सकती है. करसोग डिपो के आरएम (karsog via shiyog bus service will start) पीयूष शर्मा का कहना है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए वाया शियोग बस सेवा को बहाल किया जाएगा. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

करसोग में राजस्व अधिकारी कैजुअल लीव पर, सुनसान पड़ा तहसील कार्यालय, लोग परेशान

राजस्व अधिकारियों के कैजुअल लीव पर जाने से करसोग तहसील कार्यालय सुनसान रहा. अभी 26 सितंबर को भी राजस्व अधिकारी कैजुअल लीव पर रहेंगे. इससे तहसील (Revenue officer on casual leave in Karsog) और सब तहसील में कार्य फिर से प्रभावित होंगे.

लाहौल-स्पीति: स्कूल में अनुपस्थित कार्यकारी हेडमास्टर को ADC ने किया सस्पेंड, जानें वजह

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के राजकीय उच्च विद्यालय डेमुल (Government High School Demul) का एडीसी अभिषेक वर्मा ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल में कार्यकारी हेडमास्टर समेत पांच और शिक्षक अनुपस्थित हैं. इसके अलावा स्कूल में एक भी विद्यार्थी मौजूद नहीं था. स्कूल में मिड डे मील नहीं बना था इसलिए बच्चों को घर में लंच के लिए भेजा गया था.

