पांवटा साहिब: बीते दो-तीन दिन से लगातार हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बारिश (Heavy Rain in Himachal) हो रही है. जिससे नदियों नालों का जलस्तर बढ़ गया है. उपरी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहे हैं और छिटपुट नुकसान की सूचना है. वहीं, रविवार सुबह सिरमौर के श्री रेणुका जी के गिरि जटोन डैम के गेट नंबर-1, 2, 3, 4, 5 और 6 सुबह 06:30 बजे खोल दिए (Six Gates Of Jaton Dam Opened In Sirmaur) गए. जिसकी सूचना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर हिमाचल प्रदेश ने दी. ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.

बता दें कि बीते दो-तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. जिसके चलते जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी के गिरि जटोन डैम और उत्तराखंड के ईछाड़ी डैम से पानी छोड़े जाने पर यमुना सहित सहायक नदियों टौंस, गिरि और बाता नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई (Jaton Dam In Sirmaur) है. प्रशासन ने सभी लोगों से एहतियातन बरतने और नदियों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है.

डैम के गेट खोले जाने से जिला प्रशासन ने डैम के साथ लगती पंचायतों, मैदानी इलाकों की नदी-नालों में जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई है और बाढ़ व भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा होने का भी अंदेशा जताया है. डीएसपी पांवटा साहिब बीर बहादुर ने लोगों को नदी के किनारों व आस-पास जाने से परहेज करने को कहा है और आपातकालीन स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर के निशुल्क दूरभाष नंबर 1077 (24X7) पर संपर्क करने की अपील की (Six Gates Of Jaton Dam Opened) है.

वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा आज 24 घंटे के दौरान प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया (Weather in Himachal) है, जबकि पांच जिलों में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट है. यह चेतावनी जिला शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी के लिए है. वहीं, ताजा हिमपात के बाद मनाली-लेह मार्ग बंद कर दिया है. शनिवार को भी रोहतांग सहित बारालाचा, शिंकुला व अन्य चोटियों पर हिमपात हुआ है. जिससे पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है.

ये भी पढ़ें: SHIMLA: चाबा पेयजल परियोजना के पंपिंग स्टेशन में भारी भूस्खलन, 6 करोड़ का नुकसान