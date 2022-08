मानसून सत्र का पहला दिन, सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित है. इससे पहले सदन में नाहन से विधायक राजीव बिंदल, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल, विनय कुमार, रोहित ठाकुर और राकेश सिंघा ने भी शोक उद्गार व्यक्त किए.

काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, महंगाई को लेकर विरोध

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र (Monsoon session of Himachal Vidhan Sabha) के पहले दिन विपक्ष दल कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांध कर विधानसभा (Congress MLA arrived wearing black badges) पहुंचे.विपक्षी विधायकों ने महंगाई ,बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों के विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर पहुंचे और सदन की कार्यवाही में भी काली पट्टी लगा कर ही हिसा लिया. कांग्रेस विधायकों के साथ ही सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा (CPIM MLA Rakesh Singha) भी काली पट्टी पहन कर पहुंचे.

हिमाचल की बेटियां बनेंगी अग्निवीर, ऑनलाइन आवेदन 7 सिंतबर तक

भारतीय सेना में अब अग्निवीर योजना के तहत हिमाचल की युवतियां भी भर्ती (agniveer girls recruitment in himachal) होंगी. योजना के तहत 3 राज्यों की भर्ती अंबाला के खारगा स्टेडियम में 7 से 11 नवंबर तक होगी. इस महिला भर्ती रैली में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थी भाग ले सकेंगी.

महंगाई से त्रस्त है जनता, विपक्ष नहीं बैठेगा चुप: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री

सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कर दिया है कि सदन के अंदर विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है और जनता के मुद्दों से प्रमुखता से सदन के अंदर उठाया जाएगा. अग्निहोत्री ने कहा कि यह (Mukesh Agnihotri on monsoon session) जयराम सरकार का आखिरी सत्र है. इसके बाद कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज होती है बाहर लोग त्रस्त हैं ऐसे में विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता है. आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है. मौजूदा सरकार से हर वर्ग त्रस्त हो चुका है. ऐसे में जनता ने जनता के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है.

हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप का मंथन : सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर लगेगा दांव, कईयों के कटेंगे टिकट

मंगलवार को हिमाचल भाजपा कोर की बैठक का आयोजन (Himachal BJP Core Group meeting) हुआ. बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को (Himachal assembly elections) लेकर चर्चा हुई. पीटरऑफ में करीब पांच घंटे चली इस बैठक में ये चर्चा भी हुई की किस विधानसभा सीट पर किसे उम्मीदवार बनाकर अधिक लाभ होगा. भाजपा का कहना है कि पार्टी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव लगाएगी. वहीं, बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिमाचल दौरे को लेकर भी चर्चा की गई.

मिड-डे मील वर्करों को दिया जाए संशोधित और 12 माह का वेतन- गुरदास वर्मा

मंगलवार को मंडी के तारा चंद भवन में मिड-डे मील वर्करों का चौथा सम्मेलन किया गया. जिसमें (Fourth conference of mid day meal workers in Mandi) वर्करों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई. वहीं, सम्मेलन में 35 सदस्यीय कमेटी और 13 सदस्यीय सचिव मंडल का भी चुनाव किया गया.

Soldier Commits Suicide: सैनिक ने हाथ पर लिखा प्रेमिका के लिए संदेश, फिर खुद को मारी गोली

जम्मू कश्मीर के मीरा साहब में तैनात 22 वर्षीय सैनिक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी है. मृतक सैनिक योगेश कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पधर स्थित सुराहण गांव (mandi soldier commits suicide) का निवासी था. खुद को गोली मारने से पहले योगेश ने अपने हाथ में कुछ ऐसा लिखा है जो आपको भी हैरान कर देगा.

करसोग की बगशाड रोड बंद, किसान पीठ पर सब्जियां उठाने को मजबूर

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का कहर लगातार जारी (Heavy Rain in Himachal) है. रोजाना बारिश से प्रदेश में नुकसान की खबरें सामने आ रही ( Damage due to Rain in Himachal) है. वहीं, जिला मंडी के करसोग में बारिश से निपटने के लिए PWD के बड़े-बड़े दावों की पोल खुल गई है. दरअसल बगशाड-सेरी सड़क शील के पास करीब 10 दिनों से बंद पड़ी (Road closed in Bagshad ) है. यहां 30 जुलाई की रात हुई भारी बारिश से सड़क धंस गई थी.

सोलन में तेज रफ्तार टैंकर ने 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, चालक फरार

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, कुछ लोग लापरवाह होकर भी गाड़ी चलाते हैं. ऐसा ही एक लापरवाही का मामला सोलन शहर का (Road Accident in Solan) है. जहां शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर शमलेच-कुमारहट्टी बाईपास पर बुधवार सुबह करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार टैंकर ने सड़क पर चल रही 4 गाड़ियों को हिट (Road Accident in Shamlech Kumarhatti Bypass) किया, जिसमें दो सेब से लदी पिकअप और दो कार हैं.

Weather Update of Himachal: 13 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) की बारिश अभी भी जारी है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज से 13 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

