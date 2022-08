हमीरपुर: भारतीय सेना में अब अग्निवीर योजना के तहत हिमाचल की युवतियां भी भर्ती होंगी. (agniveer girls recruitment in himachal) योजना के तहत 3 राज्यों की भर्ती अंबाला के खारगा स्टेडियम में 7 से 11 नवंबर तक होगी. इस महिला भर्ती रैली में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थी भाग ले सकेंगी. भर्ती में हिस्सा लेने के लिए 9 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया और यह पंजीकरण 7 सितंबर तक (Online application for Agniveer in Himachal) चलेगा. योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाली युवतियां 5 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगी.

23 साल की युवतियां कर सकती आवेदन: 23 साल तक की उम्र की महिला अभ्यर्थी सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकती हैं. आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत महिला भर्ती रैली में हिस्सा लेने वाली महिलाओं की उम्र साढ़े 17 साल से 23 साल की उम्र के बीच होनी (Agniveer Army Girls Recruitment) चाहिए. शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षा और मेडिकल में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थी चार साल के लिए भारतीय सेना में सेवा का मौका मिलेगा. दसवीं पास महिला अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा ले सकती हैं.

यह होगा परीक्षण: अग्नीपथ भर्ती योजना के तहत महिला भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए महिला अभ्यर्थी की लंबाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए. शारीरिक दक्षता परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट में 1,600 मीटर दौड़, दस फीट लंबी कूद और पांच फीट ऊंची कूद की बाधा पार करनी (agniveer recruitment in himachal) हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षण और ग्राउंड टेस्ट की बाधा को पार करने के बाद अभ्यर्थियों की मेडिकल और लिखित परीक्षा होगी.

7 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन : सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी से जब इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अंबाला में महिला अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जा रही है. महिला अभ्यर्थी 7 सितंबर तक भर्ती के लिए पंजीकरण करवा सकती हैं. भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते (agniveer girls recruitment in himachal) हैं. वेबसाइट से ही अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा.

