करसोग: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का कहर लगातार जारी (Heavy Rain in Himachal) है. रोजाना बारिश से प्रदेश में नुकसान की खबरें सामने आ रही ( Damage due to Rain in Himachal) है. वहीं, जिला मंडी के करसोग में बारिश से निपटने के लिए PWD के बड़े-बड़े दावों की पोल खुल गई है. दरअसल बगशाड-सेरी सड़क शील के पास करीब 10 दिनों से बंद पड़ी (Road closed in Bagshad ) है. यहां 30 जुलाई की रात हुई भारी बारिश से सड़क धंस गई थी.

शिकायत करने पर भी नहीं लिया संज्ञान: सड़क धंसने के कारण शिमला से शलानी और करसोग से शलानी जाने वाली दोनों बसों को आधे रास्ते से ही वापस भेजना पड़ा. वहीं ,सड़क के धंसने के कारण शलानी, सेरी, कलौथा सहित आसपास करीब 6 गावों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. (People Facing Problem in Karsog) है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि PWD के सब डिवीजन चुराग को इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन इस पर विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया.

लोगों हो रही परेशानी: बता दें हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन पीक पर है. ऐसे में बागवानों को भारी परेशानी हो रही है. वहीं, किसानों को सब्जियों सहित अन्य सामान को मंडियों तक पहुंचाने के अपनी पीठ पर आधे रास्ते तक उठाकर ले जाना पड़ रहा (Road problem in Bagshad Sub Tehsil) हैं. इसके अतिरिक्त स्कूली छात्रों व कर्मचारियों को भी बस लेने के लिए पंडील जाना पड़ रहा हैं.

ये कहते है अधिकारी: ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक बार फिर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से इस सड़क का जल्द मरम्मत कार्य करने की मांग की, ताकि कि परेशानियों का सामना नहीं करना (Road problem in karsog) पड़े.. वहीं, अधिशासी अभियंता अरविंद भारद्वाज ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जल्द इस दिशा में कदम उठाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बारिश: एक माह में पीडब्ल्यूडी विभाग सोलन मंडल को हुआ 70 लाख का नुकसान