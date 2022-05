PM मोदी के साथ अनुराग ठाकुर भी आएंगे शिमला, किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त करेंगे जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिमला (Narendra Modi Shimla Tour)पहुंचेंगे. केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से (jairam thakur press conference)बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को एक पहचान मिली. कोविड संकट के कारण इस काल मे सबसे बड़ी चुनोती रही है. इस समय भी पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व भर में पहचान बनाई है.

प्रतिभा सिंह के बयान पर सीएम जयराम का पलटवार, कहा: 'मैं पार्टी कार्यकर्ता पहले हूं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते दिनों घर-घर जाकर लोगों को पीएम मोदी की रैली (PM Modi rally in shimla) में आने का निमंत्रण दिया था. जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए भाजपा पर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराने के आरोप लगाया था. इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे पहले पार्टी कार्यकर्ता हैं और बाद में सीएम.

किन्नौर में सड़क हादसा: खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत दो घायल

किन्नौर में स्पीलो के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 5 पर सड़क हादसा हो (road accident in kinnaur)गया. इस हादसे में 1 की मौत हो गई,जबकि दो घायल हो गए. पुलिस हादसा को लेकर जांच कर रही है.

Weather Update of Himachal: केरल में मॉनसून की दस्तक, पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज

भारत में मॉनसूनी अपनी दस्तक दे (Monsoon in india) दी है. रविवार को मॉनसून केरल पहुंचा और केरल में जमकर बारिश हुई. वहीं, हिमाचल की बात की (Himachal weather update) जाए तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज मौसम खराब रहेगा. इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है

PM MODI RALLY IN SHIMLA: सीएम जयराम ने जनता को दिया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने का न्योता

केन्द्र की मोदी सरकार अपने आठ साल के कार्यकाल का जश्न शिमला के (PM MODI RALLY IN SHIMLA) ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाने जा रही है. पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर शिमला आ रहे हैं. इसके लिए शिमला के रिज मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. रैली की तैयारियों पर सीएम पल-पल का अपडेट ले रहे हैं. इसके साथ ही सीएम प्रदेश के अन्य नेताओं को भी रैली का निमंत्रण दे रहे हैं. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam invited the public for PM MODI RALLY ) ने प्रदेश की जनता को निमंत्रण दिया है.

हिमाचल में पीएम मोदी का स्वागत, लेकिन प्रदेश के लिए करें आर्थिक पैकेज घोषणा: विधायक विक्रमादित्य सिंह

केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आ रहे हैं और यहां पर रिज मैदान पर रैली को संबोधित करेंगे. वहीं, कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री के हिमाचल आने पर स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले मनाली और धर्मशाला आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा उन्होंने नहीं की है, जबकि देश में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए काफी सौगातें दी हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आ रहे हैं तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष पैकेज की घोषणा करें.

SEXTORTION FRAUDS: हिमाचल में बढ़ रहे सेक्सटॉर्शन ठगी के मामले, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

शिमला साइबर विभाग ने (Shimla Cyber Cell) लोगों को 'सेक्सटॉर्शन' गिरोहों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. पुलिस ने एक एडवाइजरी में लोगों को सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो चैट से दूर रहने की चेतावनी दी है. पढे़ं पूरी खबर...

BJP MAHILA SAMMELAN: सरवीन चौधरी बोलीं- भाजपा की सरकार में महिलाओं व बेटियों दिया जा रहा अधिमान

झंडूता विधानसभा क्षेत्र के महिला मोर्चा मंण्डल द्वारा अटल आदर्श विद्यालय बरठीं में आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण एंव जेंडर इक्वलिटी के लिए तत्परता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्व रही है. वर्तमान में (BJP MAHILA SAMMELAN IN BERTHIN) महिलाएं राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में बढ़चढ़ कर हिस्सेदारी कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समाज को नई दिशा प्रदान कर रही है.

AAM AADMI PARTY HIMACHAL: पांवटा साहिब में AAP का 'बदलाव' कार्यक्रम, सत्येंद्र जैन ने CM पर साधा निशाना

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल को पीछे धकेलने में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार है. उन्होंने प्रदेश (Badlav Program in Paonta Sahib) के सीएम जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार नकल भी सही ढंग से नहीं कर पाती.

PM Modi Relation With Himachal: देवभूमि को यूं ही दूसरा घर नहीं कहते पीएम मोदी, आठ साल के जश्न को इसलिए चुना शिमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला आ (PM Modi visit Shimla) रहे हैं. वह यहां रैली को भी संबोधित करेंगे और रोड शो में भी जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे. पीएम मोदी हिमाचल को वैसे ही अपना दूसरा घर (PM Modi Relation With Himachal) नहीं कहते हैं. दरअसल समय-समय पर पीएम इसे साबित भी करते रहते हैं. शायद यही वजह है कि केंद्र में 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के लिए शिमला को चुना है. इस रैली के कई मायने निकाले जा रहे हैं. हिमाचल में ये चुनावी साल है ऐसे में कहीं न कहीं इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है. नरेंद्र मोदी जब भी हिमाचल आते हैं, वे यहां से जुड़ी यादें भी साझा करते हैं. आइए जानते हैं यह रैली क्यों खास है...