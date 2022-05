हमीरपुर: कांग्रेस हमीरपुर के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार को 18 मई को जिले में प्रस्तावित कांग्रेस के बड़े इवेंट की सूचना नहीं (Rajinder Jar on Sukhu Proposed Program) है. हमीरपुर जिले मुख्यालय में हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुक्खू का स्वागत कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम के सिलसिले में किसान कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने 9 मई को सर्किट हाउस हमीरपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया (Sukhvinder Singh Sukhu Proposed Program in hamirpur) था. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण मीडिया के समक्ष रखा था, लेकिन जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम को लेकर अब अनभिज्ञता जाहिर की है.

दरअसल हमीरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार से इस आयोजन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक सूचना नहीं मिले तब तक कैसे कहा जा सकता है कि कार्यक्रम है या नहीं. जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि कार्यक्रम प्रस्तावित है तो अभी इसमें समय (Rajinder Jar not know about Sukhu Proposed Program) है. उन्होंने कहा कि आयोजन की अगर संभावना है तो इसमें कोई रुकावट नहीं है. उन्होंने तर्क दिया कि जो भी कांग्रेस के अग्रणी संगठन हैं वह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत काम करते हैं. इन संगठनों को कोई आजादी नहीं है कि वह समानांतर तरीके से कोई गतिविधियां करें.

समानांतर गतिविधियां नहीं चला सकते कांग्रेस के अग्रणी संगठन, ब्लॉक और जिला कमेटी को विश्वास में लेना जरूरी: राजेंद्र जार

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है या फिर नेता को सम्मानित या उसका स्वागत करना है तो जिला कांग्रेस कमेटी को विश्वास में लिया जाना चाहिए. पिछले दिनों एक निजी होटल में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस आयोजन के लिए भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी को विश्वास में नहीं लिया गया था. उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम जिला और ब्लॉक में आयोजित हो तो संबंधित ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी को विश्वास में लेकर ही यह आयोजन होने चाहिए यह कांग्रेस के संविधान में स्पष्ट है.

