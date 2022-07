सीएम जयराम का कांग्रेस पर तंज, बोले- राजनीति में जो भी ऊंचा बोला, वो वापस विधानसभा नहीं लौटा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. वहीं, बिलासपुर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा (CM Jairam attacks on congress ) है. मंगलवार को झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपये की सौगातें देने के बाद सीएम जयराम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भाजपा सरकार की बुराइयों में लगे हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी ऊंचा बोलता है, वह वापस कभी विधानसभा में लौटकर नहीं जाता.

मल्टी टास्क भर्ती में सीमेंट की बोरी उठवाकर दौड़ाना नारियों का अपमान, भाजपा नेत्रियां क्यों नहीं उठा रहीं आवाज: किरण धांटा

कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने मंगलवार को शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ महिलाओं के सिर पर 50 किलो की सीमेंट की बोरी लादकर उन्हें दौड़ाया जा रहा है. किरण धांटा ने कहा कि आज की महिलाएं, पुरुषों से कम नहीं हैं. सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं (Congress spokesperson Kiran Dhanta on BJP) है कि उनकी शारीरिक क्षमता का आंकलन इस प्रकार किया जाए.

Dalai Lama Birthday: दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे CM जयराम

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur) बुधवार, 6 जुलाई को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर (tibetan spiritual leader dalai lama birthday) पर बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हेलीकॉप्टर शिमला के अनाडेल मैदान से सुबह 8:30 पर धर्मशाला के पुलिस मैदान के लिए उड़ान भरेगा. तकरीबन 9 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हेलीकॉप्टर पुलिस मैदान में उतरेगा.

बिलासपुर: सीएम जयराम देते रहे भाषण, खाना खाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मच गई होड़

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. वहीं, मंगलवार को बिलासपुर के झंडुत्ता दौरे पर पहुंचे सीएम के कार्यक्रम में काफी अनियमितता देखने को मिली. दरअसल कार्यक्रम में एक ओर सीएम जयराम और विधायक भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खाने खाने को लेकर संघर्ष शुरू हो गया.

Himachal Corona Cases: हिमाचल प्रदेश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने की ये अपील

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों से कोरोना से बचाव के (corona cases in himachal) नियमों का पालन करने की अपील की है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव (Rajiv Saizal on corona in HP) मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है. एक्टिव मामलों की संख्या 670 तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि आज भी मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.

राकेश शर्मा बबली के पैतृक स्थान पहुंचे अविनाश राय खन्ना, बोले- उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता

हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना (Himachal BJP in charge Avinash Rai Khanna) ने हिमाचल कामगार बोर्ड के चेयरमैन राकेश बबली (himachal workers board chairman rakesh babli) के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राकेश बबली के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई. उन्होंने कहा कि राकेश शर्मा ने एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने के नए मानक स्थापित किए थे.

मंडी जिले में प्रवासी और फेरीवालों का किया जाए पंजीकरण: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

मंगलवार को एबीवीपी मंडी इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी ने मांग उठाई है (ABVP Mandi submitted memorandum to DC) कि जल्द से जल्द मंडी जिले में कार्य करने वाले मजदूरों और घर-घर जा कर सामान बेचने वाले सभी फेरी वालों का पंजीकरण पुलिस विभाग द्वारा किया जाए. एबीवीपी का मानना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हिमाचल के भोले भाले लोगों को पहले अपने विश्वास में लेते हैं और मौका पाते ही चूना लगाकर गायब हो जाते हैं.

ED Raids in Solan: सोलन पहुंची ईडी की टीम, चीनी मोबाइल कंपनी के शो रूम में छापा

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को चीनी मोबाइल कंपनी में देश के करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी की टीम ने हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत के राज्यों में छापेमारी कर रही है. टीम ने हिमाचल के सोलन में भी छापेमारी (ED Raids Chinese Company in solan) की है. वहीं, सभी जगहों पर अधिकारी जरूरी दस्तावेज खंगाल रहे हैं.

Tipper accident in Mandi: टिप्पर हादसे में फरार चालक चढ़ा पुलिस के हत्थे, आगामी छानबीन जारी

बीती रात 11:30 बजे के करीब मंडी शहर के खलियार में (Tipper accident in Mandi) रिटेनिंग वॉल के साथ टिप्पर के टकराने से तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. हादसे में घायल एक व्यक्ति जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है. घटना को अंजाम देने के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे मंगलवार दोपहर को पुलिस ने दबोच लिया है.

हिमाचल में बरसात का दौर, हादसों में इजाफा, कहीं बस पलटी, कहीं खाई में गिरी कार

हिमाचल में मानसून का आगाज होते ही सड़क हादसों में इजाफा होने (Accidents increase in Himachal during rain) लगा है. करीब एक सप्ताह में अगर 5 सड़क हादसों की बात की जाए तो 19 लोगों की जान गई. वहीं, 6 लोग घायल हो गए.

