शिमला: बरसात शुरू होते ही प्रदेश में कहीं रोड की हालत खराब होने के चलते तो कहीं धुंध के कारण हादसों का ग्राफ बढ़ने लगा (Accidents increase in Himachal during rain) है. करीब एक सप्ताह में कुल्लू बस हादसे सहित 19 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 6 लोग घायल हो गए. इसके अलावा कही चट्टानों के दरकने के कारण आवाजही पर भी असर पड़ रहा है.

हादसा नंबर -1: सोमवार सुबह कुल्लू में सबसे बडा़ बस हादसा हुआ. सैंज घाटी के जंगला में एक निजी बस खाई में गिर गई (Bus accident in Sainj valley of Kullu). हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 13 पहुंच गया है. इनमें से 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक यात्री की इलाज के दौरान अस्पतला में मौत हो गई. हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर घायल हुए हैं, जिनका इलाज कुल्लू के सरकारी अस्पताल में चल रहा है. हादसे की मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है.

हादसा नंबर-2:प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह एक हादसा हो (Truck accident in shimla) गया. जहां सड़क का डंगा बैठने से एक ट्रक पलट गया. ये हादसा सुबह करीब 9:50 बजे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (Truck accident in HPU) में विधि विभाग के ऊपर वाली सड़क का डंगा बैठने से (Cement Truck overturned in HPU Shimla) हुआ. जहां डंगा बैठने से ट्रक रोड से नीचे पलट गया. ट्रक सीमेंट भरा हुआ था. चालक को हाथ और सिर पर चोट आई है. घायल चालक को आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है.

हादसा नंबर-3: शिमला के मशोबरा में सोमवार देर रात एक सड़क हादसा पेश आया है, जहां एक गाड़ी खाई में जा (Car Accident in Mashobra of Shimla) गिरी. इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी जिसका नंबर एचपी-02ए-1703 मशोबरा से शिमला की ओर आ रही थी. इसी बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर लगभग 500 मीटर सड़क से नीचे खाई में लुढ़क गई.

हादसा नंबर-4: सोमवार देर रात मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर शहर के खलियार इलाके में टिप्पर दीवार से टकरा (accident on pathankot national highway) गया. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो (road accident in Mandi) गई, जबकि एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है. वहीं, चालक मौके से फरार हो गया. हादसा सोमवार देर रात को हुआ. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खलियार में बीती रात को दीवार के साथ एक टिप्पर टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई.

हादसा नंबर-5: वीरवार को भारी बारिश के साथ पड़ने वाली धुंध के कारण चंबा-पांगी मार्ग पर एक सड़क हादसा पेश (Car accident on Chamba pangi road) आया है. जहां एक कार रानीकोट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में दंपती की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है. मृतक की पहचान सोनू पुत्र रामदयाल पंचायत खडजौता, गांव मंदरोगा, डाकघर लाहरा और अंजना पत्नी सोनू के रूप में की गई.

शांशा नाला उफान पर: लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में बीते कुछ दिनों से जहां शांशा नाला उफान पर है, तो वहीं अब घाटी के अन्य नालों ने भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया (Flood in Lahaul Valley) है. बीती रात बाढ़ के कारण नैन गाहर गवाड़ी सड़क मार्ग (Nain Gahar Gawadi Road) को भी खासा नुकसान हुआ है और नीलकंठ महादेव की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन भी वहां पर फंस गए हैं. बारिश के कारण आई बाढ़ से पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया है. ऐसे में लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क मार्ग को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि फंसे हुए वाहनों को निकाला जा सके.

8 जुलाई तक रहेगा मौसम खराब: मौसम विभाग ने आने वाले चार दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट और 7 व 8 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है. बता दें कि बरसात का दौर शुरू होते ही प्रशासन ने लोगो से बरसात और धुंध के चलते वाहनों को सावधानी के साथ चलाने का आग्रह किया है.

