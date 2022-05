माइनिंग इंस्पेक्टर किडनैप मामला : पांवटा पुलिस ने उत्तराखंड से किया 2 को गिरफ्तार:पुलिस जवान और माइनिंग विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट और अपहरण मामले में पुरुवाला थाने की पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर (Paonta police arrested two persons from Uttarakhand )लिया. दोनों आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है. रामपुर घाट में माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा करने और पुलिस जवानों के साथ मारपीट का मामला वीरवार सामने आया था, जिसके बाद माइनिंग गार्ड ने पुरुवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.यहां पढ़ें खबर..

नशे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत: दोस्तों ने शव को खड्ड में दफनाया:हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से 26 अप्रैल से लापता हुए सरकाघाट के 19 वर्षीय धीरज ठाकुर का शव पुलिस ने नलयाना गांव के पास बकर खड्ड से खोदकर बरामद किया (Youth dies in Mandi) है. शव जिसने दफनाया था, उसकी निशानदेही के आधार पर ही शव की बरामदगी हुई है. दरअसल थडू गांव के 19 वर्षीय धीरज ठाकुर हमीरपुर से आईटीआई कर रहा था. पुलिस को दी शिकायत में पिता ने कहा है कि उनके बेटे को नशे की लत लग चुकी थी.यहां पढ़ें खबर..

रामपुर में खाई में कार गिरी, 3 महिलाओं समेत 4 की मौत:शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के तकलेच इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो (Four died in road accident in Rampur )गई. यहां काशापाट-तकलेच सम्पर्क मार्ग पर पुने नामक स्थान पर छह लोगों से भरी कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. वीरवार शाम करीब 7:45 बजे पेश आए इस हादसे में कार सवार चार लोगों ने दम तोड़ दिया. चालक समेत 2 घायल हो गए. मृतकों की पहचान लता देवी, अंजली, गिरीश और मनोरमा देवी के रूप में हुई है.यहां पढ़ें खबर..

घुमारवीं में आपसी रंजिश के चलते चाचा ने की भतीजे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार:बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवीं के पुलिस थाना घुमारवीं के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सन्डयार के स्योथा गांव में आपसी रंजिस के चलते वीरवार देर रात एक व्यकित की हत्या का मामला सामने (Uncle kills nephew in Ghumarwin) आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक स्योथा गांव के अरविंद उर्फ धिक्का पर उसी के गांव के जगदीश ने दराट से हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई.यहां पढ़ें खबर..

शिमला के कृष्णा नगर में स्टोव फटा: एक व्यक्ति झुलसा, पीजीआई चंडीगढ़ रेफर:शहर के कृष्णा नगर में सुबह स्टाेव फटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया. आईजीएमसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर ( stove explosion in Shimla)किया गया. जानकारी के अनुसार मजदूरी करने वाला दीपराम कृष्णा नगर में किराए का कमरा लेकर रहता है. सुबह के समय जैसे ही उसने स्टाेव जलाया उसने आग पकड़ी और फट गया. जिससे वह पूरी तरह से झुलस गया. परिवार के लाेगाें ने उसे आईजीएमसी पहुंचाया. उसकी गंभीर हालत काे देखते हुए डाॅक्टराें ने पीजीआई चंडीगढ़ कर दिया.यहां पढ़ें खबर..

हमीरपुर: 5 साल की बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में कटा गला, शक के घेरे में रिश्तेदार: पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले बरोहा क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम का संदिग्ध परिस्थितियों में गला कटने की (5 year old girl throat slit in Hamirpur) घटना सामने आई है. बच्ची को गंभीर हालत में टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया है. पढ़ें पूरा मामला...

हिमाचल हाईकोर्ट ने सिविल जज सोलन से मांगा स्पष्टीकरण, गलत आदेश पारित करने का मामला: न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय गलत आदेश पारित करने पर हाईकोर्ट ने (High Court seeks clarification from Civil Judge Solan) सिविल जज सोलन से स्पष्टीकरण तलब किया है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर...

सिरमौर: अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा: फास्ट ट्रैक कोर्ट सिरमौर के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला दिसंबर 2018 का है. मामले में पीड़िता की मां ने 7 फरवरी 2019 को राजगढ़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में बताया गया था कि दोषी तरसेम लाल उर्फ पप्पू पुत्र मुल्कराज निवासी डाकघर भटोली कलां, जिला गुरदासपुर पंजाब ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. दोषी व्यक्ति पीड़िता के पिता के पास चालक की नौकरी करता था.

जयराम सरकार के लिए गले की फांस बना पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, क्या खाकी के दाग धो पाएगी भाजपा: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी. सरकार ने परीक्षा की अगली तिथि भी प्रस्तावित कर दी है और अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक निशुल्क यात्रा का (Constable Paper Leak Case Himachal) भी ऐलान किया है. इस बीच पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा से संबंधित पेपर लीक मामले में पुलिस की एसआईटी ने जांच और तेज कर दी है. अभी शक की सुई पुलिस पर ही घूम रही है.

पन्नू का भड़काऊ ऑडियो और वीडियो कई बार वायरल हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर: गुरपतवंत पन्नू का वीडियो ऑडियो एक बार नहीं बल्कि (Jairam Thakur in Dharamshala) अनेक बार वायरल हो चुका है उसे हमने न तो पहले सीरियस तरीके से लिया था और न ज्यादा गम्भीर होने की जरूरत है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन घटनाओं के बाद प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है. सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पर्यटक भी बिना डर के हिमाचल में आ सकते हैं. मगर इस शांतिपूर्ण राज्य में इसकी आड़ में उपद्रव मचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP