धर्मशाला: भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक पवन काजल और लखविंदर राणा (Pawan Kajal and Lakhwinder Rana) रास्ता भटक गए थे, दोनों ही भाजपा परिवार के सदस्य थे, अब परिवार में वापिस आ गए हैं. यह बात सर्किट हाउस धर्मशाला (Circuit House Dharamshala) में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद इंदु (Rajya Sabha MP Indu Goswami) गोस्वामी ने (Indu Goswami on Pawan Kajal) कही. उन्होंने कहा कि लखविंद्र राणा तो युवा मोर्चा (Indu Goswami on Lakhwinder Rana) की टीम में पदाधिकारी रह चुके है.

भाजपा की नीतियों पर विश्वास : इंदु गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जल्द पूरा होने वाला है. इंदु गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो की रही .यही वजह है कि कांग्रेस के लोग छिटक कर भाजपा में आ रहे हैं और पीएम मोदी की नीतियों पर विश्वास जता रहे हैं. देश के विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव हुए, वहां भी कई लोगों ने पीएम पर विश्वास जताया. 2 माह बाद प्रदेश में चुनाव होंगे.आने वाले समय में और भी सुखद समाचार सुनने को मिलेंगे.

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी

अभी बहुत कुछ होगा: इंदु गोस्वामी ने कहा कि जो भी भाजपा में आ रहा है, अपनी इच्छा से आ रहा है.अभी और भी बहुत कुछ होगा. पूरा देश पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है. सीएम जयराम ठाकुर पर इंदु गोस्वामी ने कहा कि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा. सरकार ने बेहतर कार्य किया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनता में काफी लोकप्रिय है.

ये भी पढ़ें : प्रतिभा सिंह बोलीं, न जाने किस लालच और जांच एजेंसी के डर से भाजपा में गए पवन काजल और लखविंद्र राणा