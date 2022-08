हिमाचल की गोबिंद सागर झील में 7 लोग डूबे, गोताखोरों ने निकाले सभी शव

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 7 लोग गोबिंद सागर झील में डूब गए. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग गोबिंद सागर झील में नहाने के लिए उतरे थे और पानी अधिक गहरा होने के कारण डूब गए. बता दें कि सभी शवों को गोताखोरों की मदद से निकाला गया है.

Unsafe Buildings in Shimla: शिमला के लोअर बाजार में 3 मंजिला भवन की दीवार गिरी, अन्य भवनों को भी खतरा

शिमला में हो रही बारिश से लोअर बाजार में तीन मंजिला भवन गिरने की कगार पर है. भवन की एक दीवार पूरी तरह गिर गई है. नगर निगम प्रशासन ने भवन को पूरी तरह से अनसेफ घोषित करते हुए इसे खाली करने के निर्देश दे दिए हैं. सोमवार को नगर निगम की टीम मौके पर निरीक्षण करने पहुंची और भवन को खाली करवा दिया है. वहीं, इस भवन से अन्य भवनों को खतरा (Unsafe Buildings in Shimla) हो गया है. ये भवन गिरता है तो अन्य घरों पर इसका मलबा गिर सकता है.

अवैध खनन से पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नुकसान, हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ से मांगा जवाब

कांगड़ा जिले में पौंग बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में अवैध खनन पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने वन विभाग के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ (Pong Dam Wildlife Sanctuary) यानी प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव) से जवाब तलब किया है.

Himachal Monsoon Session 2022: मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद, सदन में गूंजेंगे ये मुद्दे

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र 2022 (Himachal Assembly Monsoon session) को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. 10 से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के लिए 367 प्रश्नों में 238 तारांकित और 129 अतारांकित प्रश्न हैं. वहीं, चार दिन तक चलने वाला ये सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है. एक ओर अंतिम सत्र में जयराम सरकार अपने पांच साल की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी. वहीं, विपक्ष के नेता भी सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं.

हिमाचल: इस फायर सीजन में पौने 6 करोड़ की वन संपदा राख, जानें कहां कितने दहके जंगल

हिमाचल में हर साल आग की वजह से हजारों हेक्टेयर जंगल जल कर राख हो जाते हैं. रिहायशी इलाकों में आग की घटना से मकान और गौशालाएं जलकर राख हो जाती हैं. हिमाचल में 2501 मामले फायर सीजन के (Loss of crores due to fire in HP) सामने आए हैं, बरसात से पहले तक 5 करोड़ 75 लाख 19 हजार 17 का नुकसान आंका गया है.

करसोग में ट्रक ने कुचली महिला की टांग, IGMC रेफर, चालक गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के करसोग में एक महिला ट्रक की चपेट में आने से (Woman crushed by truck in Karsog) गंभीर रूप से घायल हो गई. दरअसल महिला दोपहर के समय बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी. इसी बीच महिला ट्रक की चपेट में आ गई और महिला की एक टांग लहुलूहान हो गई. महिला को आईजीएमसी रेफर किया गया है.

हिमाचल सरकार का फैसला: IAS अफसरों के प्रमोशन चैनल को लेकर बड़ा बदलाव, एसीएस के तीन पद प्रिंसिपल एडवाइजर में कन्वर्ट

हिमाचल में आईएएस अफसरों के प्रमोशन (IAS officers in Himachal) चैनल को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है. हिमाचल की जयराम सरकार ने एसीएस के तीन पद प्रिंसिपल एडवाइजर में कन्वर्ट (posts of ACS converted into principal advisor) कर दिए हैं. अब प्रदेश में एसीएस के लिए कोई पदोन्नति (प्रमोशन) नहीं होगी.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 859 नए मामले आए सामने, पॉजिटिविटी रेट 17 फीसदी से अधिक

हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. चिंता की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 17 फीसदी से अधिक (corona positivity rate in himachal) हो गया है. आज हिमाचल में कोरोना के 859 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3 लाख 380 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

Raksha Bandhan 2022: सरहद पर तैनात जवानों के लिए मंडी में महिलाएं बना रहीं विशेष राखियां

हिमाचल प्रदेश डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन मंडी द्वारा देश की रक्षा में तैनात जवानों के लिए तिरंगा रंग की राखियां तैयार की जा रही है. रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, ऐसे में एसोसिएशन (Himachal Pradesh Defense Women Welfare Association Mandi) द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी सैनिकों के लिए राखियां भेजी जाएंगी.

GST Collection in Himachal: पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीएसटी जीएसटी कलेक्शन में 44 फीसदी की बढ़ोतरी

हिमाचल प्रदेश में इस साल अप्रैल से जुलाई महीने तक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी स्टेट जीएसटी में 44 फीसदी की बढ़ोतरी (44 percent increase in gst collection in himachal) दर्ज की गई है. आबकारी आयुक्त युनूस ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में जीएसटी रिटर्न सम्बन्धी दी गई छूट है.

