रेवाड़ी: जिले के बावल क्षेत्र के नैहचाना गांव (Naihchana village of Bawal in Rewari) में ट्रैक्टर की टक्कर से 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो (tractor hit in girl died in Rewari) गई. कसौला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मौके से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया. वहीं पुलिस ने शव को बावल सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

पुलिस के तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक संजय यादव ने बताया कि सुबह वे ईंट भट्टे पर जा रहा था. जब भट्टे के पास पहुंचा तो ट्रैक्टर चालक ने पैदल जा रही एक बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. एक्सीडेंट के बाद आसपास रहने वाले श्रमिक मौके पर पहुंच गए. वह तुरंत बच्ची को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराएगी. शिकायतकर्ता ने बताया कि बच्ची यहां भट्टे पर काम करने वाले बिहार के जिला नवादा के गांव कोरम निवासी करकु माझीं की दोहती है.

कसोला थाने के जांचकर्ता ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नेहचाना गांव में एक बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचल दिया (speeding havoc in rewari) है. शिकायत पर जब वह वहां पहुंचे तो आसपास के लोगों ने बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया था. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं फरार ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. बच्ची का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.