लोकसभा चुनाव का पांचवां चरण : मोदी और शाह ने वोटरों से मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की - Lok Sabha Election 2024

By ANI Published : May 20, 2024, 8:24 AM IST | Updated : May 20, 2024, 9:27 AM IST

मोदी ने वोटरों से मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण का मतदान आज सोमवार को जारी है. इस चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस चरण में कई दिग्गजों की सांख दांव पर लगी है. वहीं, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई राजनीतिज्ञों ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है. पीएम मोदी ने पांचवे चरण के वोटरों से अपील करते हुए जमकर वोटिंग करने को कहा है. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मतदाता इस बार वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं. उन्होंने इस चरण के सभी मतदाताओं खासकर महिला और युवा वोटरों से लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मतदाताओं से वोट करने की अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं. महिला और युवा वोटरों से मेरी यह विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.' वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से अपील की है. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदाता बहनों व भाइयों, आज एक ऐसी सरकार चुनने के लिए ऐतिहासिक मतदान करें, जो सभी वर्गों का कल्याण, सीमा की सुरक्षा, विरासतों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हो. एक ऐसी व्यवस्था चुनने के लिये मतदान करें, जिसके पास दूरदर्शी नेतृत्व, कार्य करने का ट्रैक रिकॉर्ड और देश का भविष्य सँवारने का विजन हो. विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मतदान अवश्य करें. बता दें कि आज ओडिशा में विधानसभा चुनाव के तहत राज्य की 35 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है. पांचवें चरण के तहत लोकसभा की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं स्मृति ईरानी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण एवं दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. पढ़ें: लोकसभा चुनाव: पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज मैदान में - Lok Sabha Election 2024

