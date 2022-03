पंचकूला: सेक्टर 14 स्थित पंचकूला नगर निगम ऑफिस (Panchkula Municipal Corporation Office) में डेवलपमेंट को लेकर जूनियर इंजीनियर और पार्षद के बीच जमकर बवाल हुआ. बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई. जिसके चलते जेई का सिर फूट गया और पार्षद के सिर में चोट पहुंची है. पंचकूला नगर निगम कार्यालय में आज कांग्रेस के पार्षद पंकज और नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी के बीच डेवलपमेंट वर्क को लेकर कहासुनी हुई. जिसने खूनी रूप ले लिया.

दरअसल कांग्रेस के पार्षद अक्षयदीप चौधरी और पंकज किसी काम को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे. वहां पर नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी से पंकज की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद दोनों के बीच गाली-गलौच हुआ और नौबत मारपीट (Fight between JE and councilor in Panchkula) की आ गई. इस झगड़े जिसमें जूनियर इंजीनियर के सिर पर गंभीर चोट आई है. वहीं पंचकूला के कांग्रेस पार्षद पंकज ने आरोप लगाए हैं कि जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी ने उनके साथ पहले अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौच की.

इस दौरान जूनियर इंजीनियर ने उसके सिर पर चोट मारी. दोनों पक्षों के द्वारा इसकी शिकायत पंचकूला के सेक्टर 14 थाने में दर्ज करवाई है. आपको बता दें कि नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी और पार्षद पंकज के बीच हुए झगड़े के बाद घायल अवस्था में जूनियर इंजीनियर को पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी ने बताया कि जिस पार्षद से उसकी कहासुनी हुई उस वॉर्ड का वो जेई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद पार्षद द्वारा उसके साथ बहसबाजी की.

कांग्रेस के पार्षद पंकज ने कहा कि वे पार्षद अक्षदीप चौधरी के वार्ड में डवलपमेंट कार्य को लेकर जूनियर इंजीनियर से बात करने गए थे और जूनियर इंजीनियर द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौच भी की. पंचकूला सेक्टर 14 थाना प्रभारी राम भगत ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट में लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली है. पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल करेगी. पुलिस ने बताया कि दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ है.

