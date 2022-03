गुरुग्राम: हरियाणा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शाहबाद इलाके में चल रही हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री (illegal arms factory in up) का भंडाफोड़ किया है. आरोपी इन अवैध हथियारों को दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सप्लाई करते थे. गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार (gurugram police action against illegal arms supplier) कर शुक्रवार को मामले का खुलासा किया. दरअसल, बीते 19 मार्च को पुलिस ने गब्बर नामक आरोपी को दो दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था.

गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने गब्बर की निशानदेही पर मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया था. जीतू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हथियार बनाकर पड़ोसी राज्यों में इसकी सप्लाई करता है. वहीं, जब पुलिस की क्राइम टीम उत्तर प्रदेश पहुंची तो वहां हथियार बनाने के तमाम उपकरण मौजूद थे. पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के अन्य साथी सुनील को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

आरोपी पर पहले ही एक दर्जन मुकदमें दर्ज- एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ जीतू पर लूट, डकैती समेत एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. इन्हीं मुकदमे में वह हवालात की सजा काट रहा था और तकरीबन 6 महीने पहले जेल के अंदर ही उसने एक अन्य कैदी से हथियार बनाने की प्रेरणा ली थी. जेल से बाहर आकर वह हथियार बनाकर इनकी सप्लाई करने लगा.

ताला फैक्ट्री की आड़ में तैयार करता था अवैध हथियार- आरोपी इतना शातिर था कि इसने इलाके के लोगों को यह बताया हुआ था कि इस फैक्ट्री में ताले बनाने का काम करता है, जबकि ताले बनाने की आड़ में अवैध हथियार तैयार करता था. पुलिस पूछताछ में पता चला कि है मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ जीतू एक हथियार को 3 से 4 हजार में बनाता था और कमीशन पर इसको आगे बेचा करता था. बहरहाल, गुरुग्राम पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है.

