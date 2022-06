नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ और अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन

चंडीगढ़: नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से बार-बार की जा रही पूछताछ के खिलाफ (National Herald case) हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. नेता विपक्ष भूपेंदर हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च (haryana congress protest) निकाला. कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ पुलिस ने रोक लिया.

Agnipath Yojana Protest: अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे युवा, नारेबाजी कर जताया विरोध

पानीपत: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध देशभर में देखा जा रहा (agnipath scheme protest in haryana) है. अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़क पर उतर आए हैं.

बल्लभगढ़ अग्निपथ विरोध: 65 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में निकाला मार्च

फरीदबाद के बल्लभगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर हुए बवाल के बाद धारा 144 लागू है. शनिवार को पुलिस ने शहर में मार्च निकाला (Police march in Faridabad) और युवाओं से शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की. अशांति फैलाने के आरोप में पुलिस ने 65 लोगों को गिरफ्तार किया था.

गोहाना में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने हाइवे पर लगाया जाम, पुलिस पर की पत्थरबाजी

गोहाना में अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के विरोध में शनिवार को सैकड़ों युवाओं ने सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (Protest in Gohana Against Agnipath Scheme) किया. विरोध प्रदर्शन के खिलाफ युवाओं ने रोहतक पानीपत 709 राष्ट्रीय हाइवे पर चक्का जाम किया और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी (Youth Protest in Gohana) की.

Agnipath protest: अग्निपथ योजना के खिलाफ चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

चंडीगढ़: सेना में भर्ती के लिए 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ शनिवार को भी कई राज्यों से प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं. वहीं चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा पंजाब राजभवन के पास अग्निपथ योजना को लेकर जमकर विरोध किया गया.

Fraud in Karnal: विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, आरोपी गोवा से गिरफ्तार

करनाल में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया (fraud with people in karnal) है. आरोपी ने विदेश भेजने के सपने दिखाकर लोगों से लाखों की ठगी की है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

करनाल में बाइक चोरी के आरोप में चार गिरफ्तार, 9 मोटर साइकिल बरामद

करनाल में पुलिस ने चार बाइक चोरों को गिरफ्तार (bike thief arrested in karnal) किया है. गिरफ्तार किये गये आरोपी पहले से कई मामलों में वांछित चल रहे थे. इनके पास से चोरी की 9 मोटरसाईकिल भी बरामद हुई है.

तिरुपति मंदिर पहुंचे बंडारू दत्तात्रेय, परिवार के साथ किए दर्शन

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Haryana Governor Bandaru Dattatreya) ने शनिवार को अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर के दर्शन (Bandaru Dattatreya visits Tirupati Temple) किए. इस दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नैतिकता और आध्यात्मिकता लोगों में नैतिक मूल्यों का संचार करती है. मंदिर में दर्शन के बाद वैदिक विद्वानों ने दत्तात्रेय को रंगनायकूला मंडप में आशीर्वाद (Bandaru Dattatreya In Andra Pradesh) दिया. वहीं पुजारियों ने परिवार के सदस्यों को अपना तीर्थ प्रसाद भेंट किया.

Gurmeet Ram Rahim: राम रहीम को पैरोल मिलने के बाद डेरावासियों ने दिये जलाकर मनाई खुशी, देखें वीडियो

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को पैरोल मिल गई है. पैरोल पर आने के बाद डेरावासियों ने दिये जलाकर नाच गाना किया. पढ़ें पूरी खबर...

फरीदाबाद की रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

फरीदाबाद में (fire in faridabad) एनआईटी के दो नंबर स्थित रबड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई (Fire in rubber factory in Faridabad) है. आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया है. हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.