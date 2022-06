सोनीपत: देश व प्रदेश में अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन जारी है. इसी के तहत शनिवार को सोनीपत के गोहाना में भी सड़कों पर उतर पर सैकड़ों युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी (Protest in Gohana Against Agnipath Scheme) की. वहीं युवाओं ने रोहतक पानीपत 709 राष्ट्रीय हाइवे पर चक्का जाम किया. जिसके कारण हाइवे पर घंटों तक जाम लगा (Youth Protest in Gohana) रहा.

जाम की स्थिति से लोगों को निजात दिलाने के लिए गोहाना प्रशासन ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया. प्रशासन का कहना है कि शुरुआती तौर पर युवाओं के साथ सहमति बन गई थी लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हुड़दंगबाजी करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते सभी युवा हाथों में पत्थर लेकर पुलिस की तरफ भागने शुरू हो गए. निहत्थे पुलिस ने मौके पर भागना उचित समझा.

गोहाना में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने हाइवे पर लगाया जाम, पुलिस पर की पत्थरबाजी

गोहाना की एएसपी निकिता खट्टर के आदेश पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाया गया. जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स और युवा आमने सामने नजर आए. इस दौरान पत्थरबाजी करते युवाओं को पुलिस कर्मियों ने हाथों में डंडे और आंसू गैस का प्रयोग कर खदेड़ा और हाइवे को साफ करवाया.

सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरे दिन भी कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है. हरियाणा समेत बिहार, यूपी, तेलंगाना में ट्रेन में आगजनी हुई. बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और बिहार भाजपा अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल के घरों पर हमला किया गया. तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई. यहां पुलिस फायरिंग में एक की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हुए हैं. आठ लोगों को गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैटिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनें और हैदराबाद मेट्रो ट्रेनें और एमएमटीएस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं. यूपी में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है. (Agnipath scheme protest).

ये भी पढ़ें: Defense Expert on Agnipath: 4 साल की भर्ती सही नहीं, रिटायरमेंट के बाद नौकरी की गारंटी दे सरकार