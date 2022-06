फरीदाबाद: एनआईटी फरीदाबाद के दो नंबर स्थित रबर के गोदाम में शुक्रवार को भीषण आग लग (Fire in rubber factory in Faridabad) गई. आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था. आग बूझाने के लिए दर्जनों दमकल की गाड़ियां (fire in faridabad) भी मौके पर पहुंची. आग लगने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

बता दें कि घटना एनआईटी फरीदाबाद के दो नंबर स्थित रबर गोदाम की है. गोदाम में शॉर्ट सर्किट (Fire caused by short circuit in Faridabad) के चलते भीषण आग लग गई. स्थानीय लोगों के साथ पार्षद भी घटनास्थल पहुंचे. स्थानीय पार्षद ने बताया कि रबड़ का गोदाम में आग लगने के चलते लाखों का नुकसान हुआ है. वहीं मौके पर पहुंचे दो नंबर चौकी इंचार्ज ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में सूचना मिली वह अपनी टीम और दमकल विभाग की टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंचे.

रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग

उन्होंने बताया कि आग में जान की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया. पूर्व पार्षद मनोज नाश ने बताया कि आग दो नंबर-एच ब्लॉक एरिया में अनाज के गोदाम के पास बनी फैक्ट्री में लगी थी. बता दें कि रबड़ की फैक्ट्री कई दिनों से बंद चल रही थी. इस घटना में कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है. दो नंबर चौकी इंचार्ज सतीश कुमार ने बताया कि शाॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. आग पर काबू पा लिया गया है. उन्होंने कहा कि रबड़ की फैक्ट्री में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है.

