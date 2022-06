तिरुपति मंदिर पहुंचे बंडारू दत्तात्रेय, परिवार के साथ किए दर्शन

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Haryana Governor Bandaru Dattatreya) ने शनिवार को अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर के दर्शन (Bandaru Dattatreya visits Tirupati Temple) किए. इस दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नैतिकता और आध्यात्मिकता लोगों में नैतिक मूल्यों का संचार करती है. मंदिर में दर्शन के बाद वैदिक विद्वानों ने दत्तात्रेय को रंगनायकूला मंडप में आशीर्वाद (Bandaru Dattatreya In Andra Pradesh) दिया. वहीं पुजारियों ने परिवार के सदस्यों को अपना तीर्थ प्रसाद भेंट किया.

Gurmeet Ram Rahim: राम रहीम को पैरोल मिलने के बाद डेरावासियों ने दिये जलाकर मनाई खुशी, देखें वीडियो

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को पैरोल मिल गई है. पैरोल पर आने के बाद डेरावासियों ने दिये जलाकर नाच गाना किया. पढ़ें पूरी खबर...

फरीदाबाद की रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

फरीदाबाद में (fire in faridabad) एनआईटी के दो नंबर स्थित रबड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई (Fire in rubber factory in Faridabad) है. आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया है. हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.

कैथल में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, पीड़ित को मिली थी जान से मारने की धमकी

जिला कैथल में एक व्यक्ति से फिरौती मांगने के मामलें में दो आरोपियों गिरफ्तार किए गए (2 accused arrested in Kaithal) हैं. दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ये चुनाव ईमानदारी बनाम दौलत का है: रणदीप सुरजेवाला

हरियाणा के पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला निकाय चुनावों के प्रचार में जोर शोर से लगे हुए (Randeep Surjewala on civic elections) हैं. जिसके तहत वे शुक्रवार को जिला कैथल के ग्यारह रूद्री शिव मंदिर में ब्राह्मण सम्मेलन में वोट मांगने के लिए पहुंचे. वहीं इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं से वायदा किया कि वे कृषि कानूनों की तरह इस योजना को भी वापस (Randeep Surjewala on Agnipath Scheme Protest) करवाएंगे.

नगर पालिका साढ़ौरा चुनाव: 6 बूथ अतिसंवेदनशील, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त

यमुनानगर की साढौरा नगर पालिका (Yamunanagar Sadhaura Municipality) के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस नगर पालिका में 19 जून को मतदान होना है. 13 वार्ड में होने वाली वोटिंग के लिए कुल 6 बूथ अतिसंवेदनशील हैं.

करनाल में निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, वोटिंग के लिए बनाये गये 96 बूथ

करनाल में प्रशासन ने निकाय चुनाव (karnal civic election 2022) के लिए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं. इस संबंध में शुक्रवार को करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने समीक्षा बैठक की. पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिये.

करनाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों की धोखाधड़ी, ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार

करनाल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खास बात ये है कि गिरफ्तार आरोपी खुद बैंक का ब्रांच मैनेजर (bank manager arrested in karnal) है. फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है.

अमेरिका के ग्राहकों से ठगी करने वाले फर्जी कस्टमर केयर सेंटर का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

अगर आप गूगल के जरिए किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए है. गुरुग्राम में पुलिस ने एक ऐसे कस्टमर केयर सेंटर (Fake call center busted in Gurugram) का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को सेवा देने के नाम पर पैसे ऐंठ लेते थे. इनके नंबर गूगल में सर्च करते समय असली कस्टमर केयर की तरह मिलते थे.

अंशुल छत्रपति बोले- राम रहीम को सामान्य कैदी ना माने सरकार, पैरोल देना गलत

राम रहीम के पैरोल (Gurmeet Ram Rahim parole) पर अंशुल छत्रपति ने विरोध जताया है. अंशुल छत्रपति का कहना है कि सरकार उसे सामान्य कैदी ना माने. राम रहीम दो बलात्कार और हत्या का दोषी है. हरियाणा में व्यपाक पैमाने पर हिंसा हुई थी. उसे पैरोल देने गलत है.