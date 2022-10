चंडीगढ़ में शराब की फैक्ट्री में लगी भीषण आग

चंडीगढ़: औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित एक शराब की फैक्ट्री नंबर-91 में आग लग (Liquor factory fire in Chandigarh) गई. दमकल की 8 से 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. साथ ही आसपास के भूखंडों को भी खाली करा दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री से सभी को सुरक्षित निकाल लिया (Chandigarh fire case) गया है

7 साल की मासूम से रेप और मर्डर मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी ने तंत्र विद्या के लिए दी थी बच्ची की बलि

पानीपत में दिवाली की रात 7 साल की मासूम से रेप और मर्डर मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने तंत्र विद्या में निपुर्ण होने के लिए मां काली के सामने बच्ची की बलि (accused sacrificed five year old girl in panipat) दी थी.

सोनीपत में एसिड अटैक: शादी से मना किया तो प्रेमिका ने युवक पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर

सोनीपत में एसिड अटैक (acid attack in sonipat) का मामला सामने आया है. जहां शादी से इंकार करने पर महिला ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया. युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

गुरुग्राम में सड़क हादसा: डंपर ने अचानक ब्रेक लगाया तो पीछे टकराई बस, चालक की मौत, 30 घायल

बस और डंपर की टक्कर से गुरुग्राम में सड़क दुर्घटना (road accident in gurugram) में 30 लोग घायल हो गए. वहीं चालक की इलाज के दौरान मौत गई है. बताया जा रहा है कि घटना ओवर टेकिंग के चलते हुई है.

हरियाणा पंचायती राज चुनाव का पहला चरण, भिवानी से 6332 उम्मीदवार मैदान में

हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर भिवानी में प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान पंचायत चुनाव समेत जिला परिषण चुनाव को दिशा निर्देश दिए गए. साथ ही बताया गया कि इस बार भिवानी पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में 6, 332 उम्मीदवार मैदान में रहेंगे.

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव: 3 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री समेत दिग्गजों ने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए झोंकी ताकत

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव (Adampur Assembly by election) में सभी दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में जुट गये हैं. इस उपचुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं को समर में उतार दिया है.

भूपेंद्र हुड्डा बोले- एक वोट से आदमपुर को मिलेंगे 2 विधायक, एक जयप्रकाश, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा

आदमपुर उपचुनाव में प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है. ये सीट भजनलाल परिवार का गढ़ भले कही जाती हो लेकिन इस बार विपक्षी दल इस जीतने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हैं. कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के लिए बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा (Hooda Campaign in Adampur Assembly) ने रैली की. इस मौके पर हुड्डा ने मनोहर सरकार पर जमकर हमला किया.

कांग्रेस की सबसे पावरफुल स्टीरिंग कमेटी में भूपेंन्द्र हुड्डा को नहीं मिली जगह

कांग्रेस ने नये अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी (Congress Steering Committee) का गठन किया है. इस कमेटी के गठन के साथ ही हरियाणा कांग्रेस में हड़कंप मच गया है.

Haryana Panchayat Election: पानीपत में 1238 सीटों पर सर्वसम्मति से चुने गए पंच

हरियाणा पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Election) को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बारी है तो बस मतदान की. लेकिन इस बार पानीपत में 2190 सीटों में से करीब 1238 सीटों पर सर्वसम्मति से पंच चुने गए हैं.

सरकार ने मांगें नहीं मानी तो किसान फिर कर सकते हैं आंदोलन- अभिमन्यु कोहाड़

चंडीगढ़: संयुक्त किसान मोर्चा (Smyukt Kisan Morcha Meeting) गैर राजनीतिक 11 दिसंबर को सिंघु बॉर्डर पर शहीदी समारोह करेगा. इसका फैसला चंडीगढ़ में बुधवार को हुई बैठक में लिया गया. संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक में करीब 30 किसान संगठन शामिल हैं.