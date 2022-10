सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मामला शादी से जुड़ा हुआ है. दरअसल, एक युवक ने एक महिला से शादी करने से इंकार कर (acid attack in sonipat) दिया. आरोप है कि शादी से इंकार करने पर महिला ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया. जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आलम यह है कि युवक अब अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है.

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है. वहीं युवक की हालत गंभीर है और सोनीपत के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक मयूर विहार के रहने वाले घायल श्याम अपनी बुआ अनीता के पास रहता था. श्याम के माता-पिता का देहांत हो चुका है और उसकी बुआ ने ही उसका पालन पोषण किया है.

बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक श्याम का महिला अंजली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोप है कि अंजली ने श्याम पर शादी का दबाव बनाया और उससे अपने घर पर शादी की बात करने को कहा. इसके बाद महिला अपनी मां के साथ श्याम के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए (Acid attack on youth in Sonipat) गई. लेकिन श्याम की बुआ अनीता ने अपने भतीजे के साथ अंजली की शादी करने से इनकार कर दिया.

जिसके बाद आरोपी अंजली ने लगातार श्याम का पीछा किया और मयूर विहार में जब श्याम अपने घर से दूध लेने के लिए किराने की दुकान पर जा रहा था तो उसने तेजाब से श्याम पर हमला कर दिया. श्याम ने अपनी बुआ को इसकी जानकारी दी. घायल श्याम को सोनीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. श्याम की बुआ अनीता ने बताया कि सोनीपत के गांव बिधल की रहने वाली अंजली श्याम के साथ शादी करना चाहती थी और जब उसने अपने भतीजे के साथ शादी कराने से मना कर दिया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया (Acid attack on refusal to marry in Sonipat) है.

आरोप है कि अंजली की पहले भी शादी हो चुकी है. जब यह जानकारी उनके पास पहुंची तो उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया था. परिवार ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है. एएसआई परविन्द ने बताया कि सोनीपत के मयूर विहार में श्याम नाम के युवक पर तेजाब से हमला किया गया है. परिजनों ने गांव बिधल के रहने वाले अंजली पर तेजाब डालने के आरोप लगाया है. अंजली श्याम के साथ शादी करना चाहती थी और उसकी बुआ ने शादी से इनकार कर दिया था. शादी से इंकार के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है. परिजनों की शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी महिला फरार (haryana Crime News) चल रही है.