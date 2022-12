सिक्किम में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 16 जवान शहीद

उत्तरी सिक्किम के जेमा में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 जवान शहीद हो गए, जबकि चार घायल हो गए. दुर्घटना तब हुई जब वाहन एक तीखे मोड़ पर स्लिप हो गया (Army vehicle crashes in Zima village of Lachen in North Sikkim). चार जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है.

फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप देख लौटी फरीदाबाद की श्रेया, बोलीं- खिलाड़ियों की आर्थिक मदद करे सरकार

फरीदाबाद की फुटबॉल खिलाड़ी श्रेया चक्रवर्ती (Football Players Shreya Chakraborty) इन​ दिनों चर्चा में है. वह कतर में संपन्न हुए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप देखकर आई हैं. फीफा वर्ल्ड कप आयोजनकर्ता ने भारत से सिर्फ पांच खिलाड़ियों को चयन किया था, जिसमें श्रेया चक्रवर्ती भी शामिल थीं.

Haryana Assembly Winter Session: सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर (Haryana Assembly Session December 26) को शुरू होगा. सत्र को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. वहीं, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ेगी या नहीं इसका अंतिम निर्णय 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे बीएसी की मीटिंग में लिया जाएगा. (Haryana Assembly Winter Session)

हरियाणा में महिलाओं ने बदली परंपरा, 105 वर्षीय सास को बहुओं ने दिया कंधा, मुखाग्नि भी दी

सोनीपत में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां बेटे नहीं बहुओं ने अपनी सास का अंतिम संस्कार (Daughter in law cremated mother in law in Sonipat) किया है. बताया जा रहा है कि सास की ये अंतिम इच्छा थी. सास की इच्छा का मान रखते हुए बहुओं ने उन्हें न सिर्फ कंधा दिया बल्कि मुखाग्नि भी दी.

पानीपत सिविल अस्पताल की हालत बदहाल, 5 दिन से एक्सरे मशीन खराब, मरीज हो रहे परेशान

पानीपत सिविल अस्पताल में एक्सरे की मशीन खराब होने के चलते अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है. मरीजों का कहना है कि एक्सरे मशीन अभीतक ठीक नहीं कराई गई है, उन्हें बाहर से एक्सरे कराना पड़ रहा है. (lack of facilities in panipat civil hospital)

जलवायु परिवर्तन का गेहूं की फसल पर नहीं होगा असर, भारी पैदावार होने की संभावना

बढ़ती ठंड ने जहां लोगों की ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है तो वहीं किसानों के लिए ये ठंड फायदेमंद साबित (Wheat crop benefits in cold) हो रही है. करनाल राष्ट्रीय गेहूं एवं जौं अनुसंधान संस्थान ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि जलवायु परिवर्तन का गेहूं की फसल पर कोई असर नहीं होगा. इस बार अच्छी पैदावार होने की संभावना भी संस्थान की ओर से जताई गई है.

भिवानी में 11वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

भिवानी में 11वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या (Student Commits Suicide in Bhiwani) कर ली. उसका शव भिवानी जयपुर रेलवे पटरी पर मिला. बताया जा रहा है कि छात्रा कोचिंग से पढ़ाई करके घर लौट रही थी. फिलहाल पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगा रही है.

हरियाणा शिक्षा विभाग का अजब आदेश, छात्रों को जगाने के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से होगी अनाउंसमेंट

हरियाणा शिक्षा विभाग (Haryana Education Department) ने बोर्ड एग्जाम के लिए खास योजना तैयार की है. शिक्षा विभाग ने योजना बनाई है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट करके सुबह 4.30 बजे छात्रों को उठाया जाएगा. ताकि वो सुबह पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हो सके.

रेवाड़ी में पेट्रोल पंंप लूट मामला: पुलिस ने चौथे आरोपी को भी किया गिरफ्तार

रेवाड़ी के 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात (loot at rewari petrol pump) को अंजाम देने वाले चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस केस में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

सीवेरज के गंदे पानी से 25 खेतों की फसल खराब, किसानों का फूटा गुस्सा

रेवाड़ी के कुंभावास गांव की फसलों में सीवर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है. जिससे किसानों की फसल खराब (farmers crops spoiled in rewari) हो रही है. किसानों ने सरकार और प्रशासन से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है.