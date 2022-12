हरियाणा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जुटी भाजपा

हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां अभी से शुरु कर दी है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाने लगी है. इसके तहत भाजपा ने गुरुग्राम में दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया.

हरियाणा में प्रेमिका के पति की हत्या: प्रेमी ने कबूला जुर्म, कहा- शराब में नशे की गोलियां देकर मारा

हरियाणा में प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है. पानीपत के पट्टीकल्याणा समालखा गांव में सरपंच के भाई ने प्रेमिका की पति की हत्या कर शव को पशु बाड़े में दफनाया था. घटना को लेकर खुलासा हुआ है कि आरोपी ने मृतक पति को पहले नशीला पदार्थ पिलाया था, इसके बाद उसपर जानलेवा हमलाकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला है.

Rewari News: रेवाड़ी में मालगाड़ी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, रेल लाइन क्रॉस करते

रेवाड़ी में मालगाड़ी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो (youth died in Rewari) गई. मृतक कस्बा बावल में बनी रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था. जीआरपी ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हिसार में शोरूम के संचालक से ठगी, खुद को आर्मी से बताकर साइबर फ्रॉड ने ठगे 5 लाख रुपये

हिसार में शोरूम के संचालक से ठगी का मामला सामने आया है. खुद को आर्मी से बताकर संचालक से साइबर फ्रॉड ने 5 लाख रुपये ठग लिए. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले की जांच भी शुरु कर दी है.

Rewari Latest News: रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर युवक का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक युवक का शव बरामद (youth Dead body found in Rewari) हुआ है. शव को देखने के बाद पुलिस सड़क दुर्घटना का अनुमान लगा रही है. वहीं मामले की जांच में भी जुट गई है.

भिवानी में कंडक्टर से ठगी, रोडवेज अधिकारी बन आरोपी ने किया फ्रॉड, गिरफ्तार

भिवानी में रोडवेज अधिकारी बनकर कंडक्टर से ठगी का मामला सामने (Fraud with conductor in bhiwani) आया है. परिचालक से 33 हजार रुपये ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

रेवाड़ी में चोरों का आतंक: दो दुकानों के ताले तोड़कर 2.50 लाख रुपये का फोन और 90 हजार की नगदी चोरी

रेवाड़ी में दो दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने 2.50 लाख कीमत के मोबाइल फोन और 90 रुपये की नगदी को चोरी कर लिया (Theft in two shops in Rewari) है. वहीं चोरों ने परचून की दुकान को भी अपना निशाना बनाया और वहां से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

रोहतक में क्रेडिट कार्ड से ठगी, 88 हजार रुपये ठगने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रोहतक में क्रेडिट कार्ड से ठगी का मामला सामने (credit card fraud in rohtak) आया है. दरअसल, क्रेडिट कार्ड के जरिए आरोपी ने पीड़ित से 88 हजार रुपये की ठगी की. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

हिसार खेदड़ पावर प्लांट में लोहे की पुली टूटने से कर्मचारी की मौत, 400 वर्कर धरने पर बैठे



हिसार के खेदड़ पावर प्लांट में लोहे की पुली टूटने से कर्मचारी की मौत हो (Hisar Khedar Power Plant Employee died) गई. जिससे 400 वर्कर धरने पर बैठ गए.

फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने चोरी के आरोप में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

फरीदाबाद क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने चोरी के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर (thieves in Faridabad) लिया है. आपरोपियों के पास से टीम ने चोरी का सामान भी बरामद किया है.