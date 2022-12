गुरुग्राम में दो दिवसीय बैठक का आयोजन

गुरुग्राम: पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश और एमसीडी और जिला परिषद के चुनाव में शिकस्त के बाद हरियाणा भाजपा 2024 के समीकरणों (Haryana Election 2024) को साधने की तैयारियों में जुट गयी (elections 2024 in Haryana) है. इसके लिए भाजपा ने गुरुग्राम में दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया. बैठक के दूसरे दिन तमाम विधायक और सांसद समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे.



भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के मुताबिक जिस तरह से गुजरात में बीते 27 सालों से संगठन न केवल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है बल्कि बीते 27 सालों में भाजपा का परचम भी लहरा रहा है. उन्होंने बताया कि हरियाणा में तीसरी बार किस तरह भाजपा का परचम लहराया जाए इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई (elections preparation in Haryana) हैं.



ओपी धनकड़ ने कहा कि मौजूदा वक्त में भाजपा के पास बूथ लेवल तक एक लाख तक कार्यकर्ता हैं, यानी 20 हजार बूथों पर 60 हजार त्रिदेव (बूथ प्रमुख, बूथ प्रभारी, बीएलए) शामिल (BJP strategy in elections 2024) हैं. अब इसी संख्या को 6 अप्रैल 2023 यानी भाजपा के स्थापना दिवस तक 4 लाख कार्यकर्ता को साथ में जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की माने तो बैठक में तमाम विधायक सांसद और 2019 के वह प्रत्याशी भी शामिल हैं जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए. इन तमाम लोगों के फीडबैक के बाद 2024 के समीकरणों को साधने की तैयारियां शुरू की जाएगी.



दरअसल, बीते महीने हुए चुनाव में पार्टी केवल गुजरात में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई है, जबकि बाकी राज्यों के चुनाव में इसमें पंजाब जिसमें उत्तर प्रदेश के या अन्य राज्यों के उपचुनाव हिमाचल के चुनाव, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसी को लेकर गुरुग्राम के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है.

