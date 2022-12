LIVE: शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन: शून्यकाल शुरू, सरपंचों की पावर घटाई जा रही: जेजेपी विधायक

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही भी शुरू हो गई है. पानीपत सिटी विधायक प्रमोद विज ने सदन में कूड़े के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर और बाद में इधर-उधर फेंकने को लेकर सवाल उठाया. जिसपर शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सवाल का जवाब दिया.

हरियाणा गेस्ट टीचर को नये साल का तोहफा, सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया मेहनताना

हरियाणा में गेस्ट टीचर को सरकार ने नये साल का तोहफा देते हुए उनका मेहनताना (Haryana guest teacher Salary Increased) बढ़ा दिया है. सरकार ने गेस्ट टीचर के मेहनताने में 4% की बढ़ोतरी की है.

हरियाणा में एससी आयोग के गठन की अधिसूचना जारी

हरियाणा में एससी आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद कई दिग्गजों की नियुक्ति की गई है. जिसमें से पूर्व विधायक रविंद्र बलियाला को आयोग का चेयरमैन बनाया गया है.

किसी भी महामारी से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहने को प्रेरित करता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस

Covid 19 से सबक लेकर दुनिया भर में किसी भी प्रकार की महामारी से बचाव तथा उससे जुड़ी तैयारियों को लेकर देश दुनिया में सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों तथा आम जनों को भी प्रेरित करने के उद्देश्य से 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है.

हरियाणा में पटवारियों का जबरदस्त विरोध, मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

हरियाणा के अलग-अलग जिलों में पटवारियों ने विरोध प्रदर्शन (Patwaris protest in Haryana) किया है. पटवारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है जिसकी वजह से उन्हें कार्य बहिष्कार करना पड़ा है. पटवारियों ने सख्त चेतावनी देते हुए सरकार से कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वह अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे.

करनाल में अज्ञात का मिला शव, पुलिस ठंड से मौत का बता रही कारण

करनाल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच (Unknown dead body found in Karnal ) गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त की लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं की जा सकी है.

Rewari Crime News: 45 रुपये बना बवंडर, होटल संचालक पर ताबड़तोड़ हमला

रेवाड़ी में मामूली बात पर बड़ा विवाद हो (Rewari Crime News) गया. दरअसल, एक होटल संचालक पर कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी. बात सिर्फ नॉर्मल थी. लेकिन आरोपियों को नागंवार गुजरी.

रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद, पांच दुकानों के तोड़े ताले, CCTV में कैद

हरियाणा में चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं. हाल ही में रेवाड़ी में चोरी की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया. चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

Cyber Fraud in Rewari: अश्लील वीडियो बनाकर साइबर ठगों ने व्यापारी को लूटा

रेवाड़ी में व्यापारी के साथ ठगी (cyber fraud in rewari) का मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने व्यापारी को पहले व्हाट्सअप कॉल किया फिर इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ लाखों रुपये की ठगी कर ली.

रोहतकः पंजाब के 2 सगे भाइयों की हत्या का खुलासा, हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा के रोहतक में 24 दिसंबर की सुबह पंजाब के 2 सगे भाइयों की हत्या मामले में पुलिस को सफलता मिली है. रेलवे पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी गुरदयाल सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में लूट के इरादे से हत्या का मामला लग रहा है. फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. (double murder in Rohtak )