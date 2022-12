हरियाणा में चोरों के हौसले बुलंद

रेवाड़ी: सोमवार की रात रेवाड़ी शहर में चोरों ने एक साथ पांच दुकानों के ताले तोड़ (theft incident in rewari) दिए. वारदात शहर के नाईवाली चौक पर घटित हुई. सुबह चौकीदार ने दुकानों के ताले टूटे देख पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई.



मिली जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी शहर के नाईवाली चौक पर काफी दुकानें (Theft in Rewari Naiwali Chowk) हैं. सोमवार की रात व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर घर लौट गए थे. सुबह 2 मोबाइल, 2 मेडिकल स्टोर और एक ब्यूटी पार्लर की दुकान का ताला टूटा हुआ मिला. चौकीदार ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी. एक साथ पांच दुकानों के ताले टूटने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इतना ही नहीं व्यापारियों में भी रोष फैल गया. अभी दुकानों में कितना नुकसान हुआ इसका आकलन नहीं हो पाया है. लेकिन बेखौफ चोरों ने एक साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर रात के समय शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए (theft case in rewari) हैं.

व्यापारी दीपक यादव, महेश कुमार और वरूण कुमार ने कहा कि एक साथ इतनी सारी दुकानों के ताले टूटना पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाता है. व्यापारियों ने कहा कि यहां से कुछ दूरी पर पुलिस चौकी भी है. उसके बावजूद चोर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग गए चोरी की इतनी बड़ी वारदात कुछ दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सूचना के बाद सिटी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है. फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी है. फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया (rewari crime news) है.