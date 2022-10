पानीपत में पंचायती राज चुनाव के उम्मीदवार को मिली जान से मारने की धमकी, 15 लाख की फिरौती भी मांगी

हरियाणा में इन दिनों विदेशी नंबरों से कॉल कर फिरौती मांगने की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसी कड़ी में पानीपत में जिला परिषद के पार्षद पद उम्मीदवार (zilla parishad councilor candidate) से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है.

दिवाली की रात लापता हुई 7 साल की मासूम का शव मिला, रेप के बाद हत्या की आशंका

पानीपत में सात साल की बच्ची से रेप (panipat minor girl rape) का मामला सामने आया है. दिवाली की रात लापता हुई सात साल की बच्ची का शव मंगलवार सुबह मिला.

दिवाली की रात फरीदाबाद की अजरौंदा मार्केट में लगी आग, लाखों के वाहन जलकर राख

दिवाली की रात आतिशबाजी की वजह से पानीपत में 18 जगह आग (fireworks caused fire in panipat) लग गई. आगजनी की वजह से दो फैक्ट्रियां तो जलकर राख हो गई. गनीमत रही कि इन आगजनी की घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ.

रेवाड़ी में सड़क हादसा: दिवाली के अगले ही दिन बुझ गया परिवार का इकलौता चिराग

रेवाड़ी में कर्नल राम सिंह चौक के पास अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पेड़ में जा घुसी. इस हादसे में कार चालक की मौत (youth died road accident in rewari) हो गई. मृतक मां-बाप की इकलौती संतान था.

पानीपत में आतिशबाजी से 18 जगह लगी आग, दो फैक्ट्री जलकर राख, होमगार्ड के जवानों ने संभाला मोर्चा

सूर्य ग्रहण 2022: कुरुक्षेत्र मेले में 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा कड़ी

सूर्य ग्रहण 2022 के मौके पर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेला (surya grahan mela in kurukshetra) लगेगा. इस मेले के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. मेले में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.

Surya Grahan 2022: सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं रहें सतर्क, भूल से भी न करें ये गलती?

सूर्य ग्रहण 2022 के समय गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, चालिए जानते हैं.

हरियाणा में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानें कीमतों में कितना हुआ बदलाव

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

हनीप्रीत को डेरे की कमान मिलने की खबरों पर बोला राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा का गुरु मैं था, हूं और रहूंगा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने साफ कर दिया है कि वो ही डेरे के गुरु (ram rahim remain dera sacha sauda head) थे, हैं और रहेंगे. दरअसल इन दिनों ये खबर चल रही थी कि डेरे की कमान अब राम रहीम की कथित बेटी हनीप्रीत संभाल सकती है.

गुरुग्राम में बिल्डर की धोखाधड़ी का मामला, किसानों ने मनाई काली दिवाली

गुरुग्राम में किसानों ने बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन (farmers protest in gurugram) किया. किसानों ने बिल्डरों पर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. जिसे लेकर गुरुग्राम में ग्रामीणों ने महापंचायत की.

रेवाड़ी में दहेज हत्या: ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप, 5 महीने की गर्भवती थी महिला

रेवाड़ी में दहेज हत्या (dowry murder in rewari) का मामला सामने आया है. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या का आरोप लगाया है. वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला ने आत्महत्या की है.