करनाल: दीपावली के अगले यानि 25 अक्टूबर को साल 2022 (Surya Grahan 2022) का दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है. 24 अक्टूबर की रात से ही इसका सूतक काल भी शुरू हो जाएगा. पंडित विश्वनाथ बताते हैं कि ग्रहण कोई भी हो, इसे लेकर कतई भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है. इसे तो सिद्धियों का महापर्व माना जाता है, इसलिए ऋषि इसे सिद्धिकाल कहते थे. भगवान श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ और श्रीकृष्ण ने संदीपन गुरु से ग्रहण काल में ही दीक्षा ली थी. शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के बाद पड़ने वाला सूर्यग्रहण बहुत प्रभावी नहीं रहता है.



कितने समय होगा सूर्य ग्रहण: भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण का स्पर्श दिन में 4:31 मिनट पर होगा और मोक्ष 5:57 मिनट पर (Surya Grahan 2022 Date and Time in India) होगा. इसका सूतक भारतीय समय अनुसार प्रातः 4:31 बजे से प्रारंभ होगा. ग्रहण स्वाति नक्षत्र और तुला राशि पर है, इसलिए इस नक्षत्र और राशि वाले लोगों को रोग, पीड़ा, कष्ट हो सकता है. इन्हें ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए.



गर्भवती महिलाओं के लिए अशुभ होता है ग्रहण: पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण विशेषतौर पर गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए अशुभ होता है. जानकारों का मानना है कि इस दौरान बुरी शक्तियां काफी ज्यादा सक्रिय होती हैं. ऐसे में यदि को महिला गर्भवती है तो सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें: ज्योतिष के अनुसार ग्रहण शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान कोई भी नुकीली चीज, जैसेकि चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को धातु के गहने या वस्तुएं जैसे हेयर पिन, सेफ्टी पिन पहनने से भी बचना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए. इसके अलावा कुछ ज्योतिषियों का ऐसा भी सुझाव होता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को केवल बिस्तर पर दूर्वा घास के साथ बैठना (Surya Grahan special 2022) चाहिए.



सूर्य ग्रहण के समय क्या करें क्या न करें: (Dos and donts during Surya Grahan) ग्रहण का सूतक लगने के बाद से ग्रहण के मोक्ष के मध्य बाल (Surya Grahan 2022) कटवाना, नाखून काटना, मूर्ति स्पर्श करना, खाना-पीना जैसे कामों की मनाही होती है. बच्चे, बूढ़े, बीमार, गर्भवती महिलाएं ग्रहण लगने के तीन घंटे पहले तक भोजन, दवाई आदि ले सकते हैं. गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है. सूर्यग्रहण को बगैर दूरबीन या लेंस के न देखें. ग्रहण के समय निकलने वाली पराबैगनी किरणों से आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है या आंखों का पर्दा जल सकता है.



ग्रहण के समय गर्भवती महिला को क्या नहीं करना चाहिए: (What should avoid pregnant woman during eclipse) सूर्य ग्रहण 2022 के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, भोजन बनाना, नुकीले या धारदार उपकरणों से जुड़ा कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. कहा जाता है कि इससे बच्चे को शारीरिक दोष हो सकता है. सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी प्रकार की सिलाई-कढ़ाई आदि कोई कार्य कतई न करें.