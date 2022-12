चंडीगढ़: साल 2022 में हरियाणा में कई अपराधिक घटनाएं सुर्खियों में (Haryana top crimes in 2022) रहीं. सबसे बड़ी घटना की बात करें तो सोनाली फोगाट की गोवा में की गई हत्या सुर्खियों में रही. इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में मिला आरडीएक्स और करनाल में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी भी चर्चा में रहे. वहीं नूंह में खनन माफियाओं द्वारा डीएसपी की हत्या करने का मामला भी सुर्खियों में रहा. अग्निपथ स्कीम के विरोध में पलवल में हुई हिंसा भी नेशनल खबर बनी.



बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या: हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में 23 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो (Murder of BJP leader Sonali Phogat) गई. शुरुआत में बताया जा रहा था कि उनकी मौत दिल का दौर पड़ने से हुई है. बाद में सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. सोनाली फोगाट के परिवार ने प्रॉपर्टी के लिए हत्या का आरोप लगाया. बाद में परिवार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की. सोनाली के घरवालों का कहना है कि उनकी हत्या में राजनीतिक एंगल भी हो सकता है.

इसके बाद मामले को लेकर राजनीति भी खूब हुई और साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी. बाद में सरकार ने सोनाली फोगाट के परिजनों की मांग को मानते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंपा. हालांकि गोवा पुलिस ने पहले ही परिजनों की शिकायत पर इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया था. लेकिन परिजन गोवा पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं थे. इसलिए उनकी मांग पर इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया. सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के PA सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया. सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत FIR दर्ज की गई. फिलहाल यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है.

कुरुक्षेत्र के मिर्ची होटल में मिला आरडीएक्स: अगस्त महीने में कुरूक्षेत्र में उस समय अचानक सनसनी फैल गई थी, जब मिर्ची होटल के पास विस्फोटक आरडीएक्स (RDX found in Kurukshetra Mirchi Hotel) मिला. इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और विस्फोटक की जांच के लिए टीमें मौके पर बुलाई गई. जिसके बाद अंबाला से आई टीम ने RDX को डिफ्यूज कर दिया. एसटीएफ पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने इलाके की छानबीन भी की. उस वक्त पूरे मामले को स्वतंत्रता दिवस और आतंकी कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा था.

उस वक्त शाहबाद के एडिशनल एसपी करण गोयल ने बताया था कि एसटीएफ की टीम के द्वारा शाहबाद अंबाला हाईवे पर मिर्ची होटल के पास में एक पेड़ के नीचे लिफाफे में आरडीएक्स बरामद हुआ. इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया. जो तरनतारन जिले का रहने वाला था. एसटीएफ की टीम ने इसे पकड़कर शाहबाद पुलिस के हवाले किया. इस मामले में जांच जारी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. यह एक आईईडी थी, जिसमें एक पाउडर विस्फोटक है इसके अलावा स्विच, टाइमर, बैटरी और डेटोनेटर जब्त किया गया, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया.



करनाल में पकड़े गए तीन आतंकी: हरियाणा पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. इन आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए बताए गए. जब आतंकियों को पकड़ा गया उनके नाम परमिंदर अमनदीप गुरप्रीत पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले बताए गए जबकि चौथा भूपेंद्र लुधियाना का रहने वाला बताया गया. इन चार में गुरप्रीत और अमनदीप सगे भाई बताए गए. पुलिस ने सूचना के आधार पर सबको दिल्ली नंबर की इनोवा गाड़ी से नेशनल हाईवे पर बसताड़ा टोल के पास जांच शुरू कर गिरफ्तार किया था.

इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया था. इसके साथ ही जिंदा कारतूस और कुछ नगदी भी बरामद की गई थी. पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद मधुबन थाना में मामला भी दर्ज किया था. जिसके बाद आतंकियों से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी पूछताछ की. उस वक्त पुलिस ने बताया था कि यह आतंकी यह सभी हथियार तेलंगाना के अदिलाबाद ले जा रहे थे. वहीं इसके बाद इनमें से गिरफ्तार आतंकी गुरप्रीत ने माना था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरजिंदर सिंह से उसका संपर्क बना हुआ था.

नूंह में डीएसपी की ट्रक से कुचलकर हत्या: जुलाई महीने में हरियाणा के नूंह जिले में अवैध खनन माफियाओं ने हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी. खनन माफियाओं ने उन पर डंपर चलाकर उनको मौत के घाट उतार दिया. खनन माफियाओं द्वारा दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया. इसके बाद प्रदेश में विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा था. वारदात उस वक्त हुई थी जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे. उस वक्त उन पर डंपर चढ़ा दिया गया. इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जिसके बाद इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किए गए. बड़ी बात यह थी कि डीएसपी सुरिंदर इसी साल रिटायर भी होने वाले थे.



सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा से जुड़े: इसी साल पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात हुई. इस हत्या की वारदात में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की बात सामने आई. साथ ही यह भी सामने आया कि अंजाम देने वाले गैंगस्टर हरियाणा से जुड़े हुए थे. इस हत्या को अंजाम देने वालों में हरियाणा के प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी, कशिश और आशीष केकड़ा शामिल था. सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस मामले की जांच करते हुए कुछ सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसियों के हाथ लगी थी, जिससे हत्याकांड में हरियाणा के गैंगस्टर के शामिल होने की बात सामने आई थी. हत्यारे जिस बोलेरो गाड़ी से सवार होकर आए थे वह बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. इस हत्याकांड में अभी तक करीब 27 लोगों को पुलिस (Haryana big crimes of 2022) गिरफ्तार कर चुकी है.

पलवल में हिंसा: भारतीय सेना में भर्ती के लिए सरकार ने अग्निपथ स्कीम बनाई. जिसे लेकर युवाओं में रोष (protest against Agnipath Scheme) था. देशभर में युवाओं ने सेना में भर्ती की इस नई स्कीम का जमकर विरोध (youth portest against agnipath scheme in palwal) किया. पलवल में नेशनल हाइवे-19 पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं ने जाम लगा दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी युवाओं में हिंसक झड़प हुई. पुलिस और युवा प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पथराव हुआ. माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज (police lathicarge on youth in palwal) किया. जिससे गुस्साए युवाओं ने पुलिस की तीन गाड़ियों को आग (Agnipath Scheme Protest in haryana) लगा दी. इस पूरे वाक्ये में कई युवाओं को चोट लगी. अग्निपथ स्कीम को विरोध में पलवल में युवाओं ने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जाम लगा दिया और टायरों आग लगाकर प्रदर्शन (youth portest agnipath scheme in palwal) किया. जिसके कारण हाइवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. इतना ही नहीं युवाओं ने हाईवे के दोनों तरफ लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर हाइवे पर फेंक दिया. युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा.